Der frühere US-Basketball-Star Kobe Bryant ist einem Bericht zufolge bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Der 41-Jährige sei nahe Calabasas im US-Bundesstaat Kalifornien verunglückt, berichtete die US-Website „TMZ“.

Außer dem früheren Basketball-Star seien vier weitere Menschen bei dem Unfall gestorben. Laut der Los Angeles Times habe sich der Unfall gegen 10 Uhr morgens Ortszeit ereignet. Ein durch die Explosion ausgelöstes Buschfeuer hatte die Bergungsarbeiten erschwert.

Bryant hinterlässt seine Ehefrau Vanessa und die vier gemeinsamen Kinder Gianna, Natalia, Bianca und seine erste letztes Jahr geborene Tochter Capri.

Bryant wurde 1978 in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren und gilt als einer der besten Spieler der NBA-Geschichte. Mit den Los Angeles Lakers gewann er in der nordamerikanischen Profiliga NBA von 1996 bis 2016 insgesamt fünf Meisterschaften. Mit 33.643 Punkten ist er viertbester Werfer der Liga. Erst am Samstag Abend war er von LeBron James in der ewigen Scorerliste der nordamerikanischen Profiliga überholt worden.

In seinem letzten abgesetzten Tweet beglückwünschte er den neuen Drittplatzieren.

Bryant wurde in den 20 Jahren seiner Karriere 18-mal in das All-Star-Team der NBA gewählt, mit den Lakers gewann er fünfmal die NBA-Playoffs. Der Klub kündigte nach Bryants Karriereende an, die beiden Trikotnummern acht und 24 nicht mehr zu vergeben, die Bryant während seiner Karriere getragen hatte.

Bryant war schon während seiner aktiven Karriere bekannt dafür, regelmäßig im Hubschrauber unterwegs gewesen zu sein. Üblicherweise pendelte er von seinem Anwesen in Newport Beach in Südkalifornien zum Training nach Los Angeles. 2018 gewann er einen Oscar für seinen Kurzfilm „Dear Basketball“. (AFP,Tsp)