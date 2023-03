Surfen im Becken auf Hawaii Die uncoolste Welle der Welt

Es gibt nichts, was es nicht gibt. In wenigen Tagen sogar eine künstliche Welle auf Hawaii, dem Wellenparadies. Surfer können ihrer Leidenschaft dann in einem schicken Resort statt im Meer nachgehen. Das ist ein bisschen so, als würde man im artenreichsten Nationalpark ein paar Ziegen und Hasen in einen kleinen Streichelzoo einhegen.

„Wenn man zum ersten Mal davon hört, klingt es zugegebenermaßen schon etwas wahnsinnig“, sagt der dafür mitverantwortliche Rainer Klimaschewski aus München über die Fake-Welle auf Hawaii. „Ein deutsches Unternehmen, das eine Welle nach Hawaii verkauft, wirkt etwa so, wie wenn Alaska Sand an die Wüste verkaufen würde.“ Von einem „Stück deutscher Ingenieursgeschichte“ ist die Rede in der Pressemitteilung des Unternehmers, der auf dem Münchner Eisbach das Surfen für sich entdeckt hat.

Klimaschewski ist ein bekannter Name in der Szene. Gemeinsam mit seiner Frau Susi hat er schon etliche künstliche Wellen erschaffen. Die Anlage auf Hawaii befindet sich auf Oahu, dem Eldorado für Surfer. Die Baukosten sollen sich auf 40 Millionen Dollar belaufen haben. Die Macher aus München sehen einen Mehrwert sowohl für Anfänger wie für Profis. Surf-Laien werden nicht von meterhohen Wellen überrollt und die Cracks können ihre besten Tricks ausprobieren, ohne anpaddeln zu müssen.

40 Millionen US-Dollar sollen die Baukosten für die Anlage betragen haben.

An den künstlichen Wellen scheiden sich die Geister. Es gibt viele Fürsprecher und etliche Gegner. Das Hauptargument dafür (welches freilich nicht für die Anlage auf Hawaii gilt) liegt auf der Hand: Surfer auf dem Festland können ihrer Leidenschaft nachgehen, ohne zwingend in ein Flugzeug steigen zu müssen. Selbst in Berlin, das geografisch und gefühlt kaum weiter weg vom Surfen sein könnte, gibt es eine solche Anlage (erbaut im Übrigen von den Klimaschewskis). Auch viele Profis sehen nichts Verwerfliches darin. Ihnen geht es vor allem um die witterungsunabhängigen Trainingsmöglichkeiten, die künstliche Wellen garantieren.

Die Gegner wiederum sehen die Ideale der Sportart verraten. Surfen war einmal cool, etwas für freiheitsliebende Rebellen und naturverbundene Abenteurer. Bildlich am besten eingefangen in den Sechzigerjahren in dem Film „Endless Summer“. Zwei Freunde reisen darin auf der Suche nach der perfekten Welle um die Welt. Die Strände sind meist leer, das Meer gehört ihnen.

Der ökologische Fußabdruck der Sportart ist ein Desaster

Doch die Sechzigerjahre sind verdammt lange her. Heute reisen Millionen um den Erdball. Die Strände sind fast überall voll, die schönsten Wellen werden belagert. Surfen ist anstrengend geworden, ein Kampf. Der ökologische Fußabdruck der Sportart ist ein Desaster, und von Rebellion kann keine Rede mehr sein. Surfen ist Massensport, seit den jüngsten Spielen von Tokio sogar olympisch.

Die Verwandlung vom Lifestyle zur Sportart hat viele künstliche Wellen aus dem Boden sprießen lassen. Diese werden immer größer und spektakulärer. Gleichwohl verhält es sich mit dem Surfen auf einer Fake-Welle wie mit einem Sonnenbad im Solarium: Es ist nicht mal halb so schön wie das Naturerlebnis. Der Siegeszug der künstlichen Welle dürfte trotzdem noch lange nicht am Ende sein. Der Massensport Surfen wird immer größer, viele Firmen verdienen sehr viel Geld damit und der Markt gibt noch viel Potenzial her.

Die Surf-Puristen dagegen werden immer weniger. Für sie bleibt vor allem die Erinnerung an die gute, alte Zeit. An einsame Strände und das Meer, das offen vor ihnen lag. Die Vorstellung, dass jemand ins Wellenparadies Hawaii fliegt, um dort auf einer künstlichen Welle zu reiten, ist für sie Blasphemie, beziehungsweise: maximal uncool.

