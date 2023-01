SV Empor und Berliner TSC Beim Gewichtheber-Derby zeigt sich der gemeinsame Erfolg

Antonia Ackermann braucht keine fünf Minuten, um von der Trainingshalle des SV Empor zu den Räumlichkeiten des Berliner TSC direkt neben dem Velodrom zu kommen. Die Junioren-Europameisterin im Gewichtheben, die zudem schon WM-Bronze im Reißen gewann, legt die Strecke zwischen den beiden führenden Vereinen der Stadt in dieser Sportart häufig zurück.

Von Empors Abteilungsleiter Antonio Exner wurde sie als junges Mädchen entdeckt, beim kleineren der beiden Vereine entwickelte sie sich von einem Talent zur Heberin mit großen Ambitionen. In der Trainingshalle des TSC, die zugleich Bundes- und Landesstützpunkt ist, treibt sie den Plan voran, eines Tages Olympionikin zu werden. „Für mich ist das hier die ideale Konstellation“, sagt die 21-Jährige.

2. Bundesliga, Gruppe C Athletenschmiede Kiel 9:0 Punkte SG Fortschritt Eibau 6:0 Athletikclub Meißen 5:1 SV Empor 3:3 Berliner TSC 1:5 Athletenteam Vogtland 0:6 KG Görlitz-Zittau 0:9

Der Weg, den Ackermann im vergangenen Jahrzehnt zurückgelegt hat, entspricht genau dem Plan, den die beiden Vereine verfolgen. „Bei Empor steht der Breitensport mehr im Fokus, sie kümmern sich sehr viel um den Nachwuchs“, sagt Toni Höwler, Trainer beim TSC, der auch Schülerinnen und Schüler an der Sportschule in Hohenschönhausen betreut.

„Die Heberinnen und Heber mit internationalen Ambitionen kommen dann zum TSC.“ Die Gewichtheber-Abteilungen beider Vereine, die jeweils ein vielseitiges Sportprogramm anbieten, stehen in engem Austausch.

Die Trainingshalle wir zu einem Hexenkessel

Am kommenden Samstag allerdings kommt es zu einem Wettkampf zwischen den Partnern, sie treten in der Gruppe C der 2. Gewichtheber-Bundesliga zum Derby gegeneinander an (17 Uhr). Obwohl der SV Empor Heimrecht hat, findet das Wett-Heben in der Trainingshalle des TSC statt (Paul-Heyse-Straße 29), die wegen des Stützpunktes über die modernere Einrichtung verfügt.

„Dieser Tag ist das Festival des Berliner Gewichthebens“, sagt Höwler, „das wird ein richtiger Hexenkessel.“ Für diesen Anlass wird extra eine Tribüne in die Trainingshalle integriert. „Einmal haben wir es geschafft zu gewinnen“, sagt Empors Abteilungsleiter Exner, „und wir werden alles tun, um das zu wiederholen.“

Dieser Tag ist ein Festival des Berliner Gewichthebens. Toni Höwler, Trainer des Berliner TSC, über die Bedeutung des Derbys

Beide Vereine stellen jeweils sechs Heberinnen und Heber auf, die zunächst im Reißen und anschließend im Stoßen gefordert sind. In den gemischten Teams spielt es keine Rolle, wie viele Frauen und Männer je Team antreten. Entscheidend bei der Punktevergabe ist das Gewicht, das im Verhältnis zum Körpergewicht gehoben werden kann. Und das hat keinesfalls mit reiner Masse zu tun. „Wir haben hier schon lange keine richtigen Schwergewichte mehr im Training gehabt“, weiß Exner.

Als Aushängeschild ihres Vereins SV Empor wäre Antonia Ackermann beim Derby natürlich gesetzt. Weil sie aktuell Kniebeschwerden auskurieren muss und im April zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft der Erwachsenen antreten möchte, pausiert sie. Dennoch ist sie gespannt, wie sich ihre aufstrebenden Mitstreiterinnen und Mitstreiter schlagen. „Vor zehn Jahren lag das Gewichtheben in Berlin brach“, sagt TSC-Trainer Höwler, „inzwischen haben wir 25 Leute mit Potenzial in den Vereinen.“

6 Heberinnen und Heber treten je Mannschaft an.

Bei aller Vorfreude auf das Derby am Wochenende sollen sich die beiden Vereine in der Zukunft nicht mehr allzu häufig zweitklassig gegenüberstehen. Der Plan sieht vor, dass sich der TSC entsprechend seinen Ansprüchen wieder mit den besten Teams in Deutschland messen kann und in nicht so ferner Zukunft aufsteigt, während sich bei Empor die Talente tummeln und in Ruhe entwickeln können. „Berlin sollte im Gewicht schon erstklassig sein“, sagt Ackermann.

Obwohl Berlin als einer von vier Bundesstützpunkten in Deutschland neben Frankfurt/Oder, Chemnitz und Leimen in Baden-Württemberg über die besten Trainingsmöglichkeiten verfügt, versuchen Vereine immer wieder, Ackermann mit entsprechenden finanziellen Versprechen wegzulocken – bislang ohne Erfolg. Weil sie Teil des Berliner Modells bleiben möchte.

Gewichtheben hat noch immer mit Vorurteilen zu kämpfen

„Wir würden sie natürlich nur schweren Herzens abgeben“, sagt Exner über einen möglichen Wechsel zum TSC in naher Zukunft, „aber es würde natürlich der Sache dienen.“ Weil es eine bessere Werbung für den Sport nicht gibt als eine erfolgreiche Athletin, die in Berlin von klein auf zur Weltklasseathletin gereift ist.

Das Gewichtheben hat noch immer mit Vorurteilen zu kämpfen, „weil sich viele nicht genau vorstellen können, was wir hier eigentlich machen“, sagt Höwler. Gerade in den ersten Jahren, wenn die Kinder in der Regel neun, zehn Jahre alt sind, besteht das Training aus spielerischen Elementen. Mit 12,13 Jahren beginnt das Techniktraining.

Während zum Beispiel im Turnen viele Karrieren Anfang der Zwanzigerjahre schon wieder enden, erreichen Gewichtheberinnen und Gewichtheber ihre beste Zeit für gewöhnlich zwischen 25 und 30 Jahren. „Wir sind auch ein Sport für die zweite Runde“, sagt Höwler, „zu uns kommen viele, die vorher eine andere Sportart ausprobiert haben, aber noch mal was anderes machen wollen.“

Antonia Ackermann startete einst als Wasserspringerin, ehe sie ihre Leidenschaft fürs Gewichtheben entdeckte. Gerne würde sie ihre Karriere eines Tages bei Olympischen Spielen krönen. Was ihre persönliche Entwicklung angeht, kommt Paris 2024 wohl zu früh. Noch ist aber nicht klar, ob die Sportart 2028 in Los Angeles dabei ist, weil Dopingskandale in osteuropäischen Ländern und ein undurchsichtiger Weltverband das Gewichtheben in Verruf gebracht haben.

„Mich ärgert das so sehr“, sagt die Berliner Hoffnungsträgerin. Dennoch glaubt sie fest daran, dass sich der Traum eines Tages erfüllt und schuftet entsprechend hart daran. Die beiden Berliner Derby-Kontrahenten des kommenden Wochenendes werden sie als Vereine dabei tatkräftig unterstützen.

Zur Startseite