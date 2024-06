Tenniskracher in Berlin-Grunewald Großes Fragezeichen trotz Weltklassefeld

Grüner, größer und noch schöner – so soll das Tennisrasenturnier auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß in diesem Jahr werden. Am Montag starten die Spiele im Hauptfeld und obwohl die besten Spielerinnen der Weltrangliste in der ersten Runde noch ein Freilos haben, können sich schon die Ansetzungen zum Auftakt sehen lassen. Dazu wurden für dieses Jahr so viele Karten verkauft wie noch nie im Vorfeld, für die letzten drei Tage ist das Turnier bereits ausverkauft. „Man merkt, dass das Turnier in Berlin immer besser ankommt“, sagte Turnierdirektorin Barbara Rittner am Sonntag.