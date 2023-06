Tennisstars beim Rasenturnier in Berlin Politisch, weltmeisterlich und immer noch verliebt

Am Montag startet das Rasenturnier beim LTTC Rot-Weiß mit den ersten Hauptfeldmatches. Die Veranstaltung ist auch in diesem Jahr hochkarätig besetzt. Wir blicken vorab auf die Tennisspielerinnen, die zu den Favoritinnen gehören oder/und das Zeug zum Publikumsliebling haben.

Aryna Sabalenka (Weißrussland), Platz 2 in der Weltrangliste

Die 25-Jährige gewann in diesem Jahr in Australien ihr erstes Grand-Slam-Turnier im Einzel, zuletzt stand sie in Paris kurz vor dem Einzug ins Endspiel, ehe sie ein denkwürdiges Semifinal-Match gegen Karolina Muchova nach 5:2-Führung im dritten Satz noch verlor.

Aryna Sabalenka vollführte zuletzt in Paris eine interessante politische Wende. © Imago/Xinhua

Beinahe ebenso bemerkenswert war Sabalenkas politisches Statement, das sie während der French Open abgab: „Ich unterstütze den Krieg nicht, das bedeutet, dass ich gerade Lukaschenko nicht unterstütze“, antwortete sie angesprochen auf Ihre Haltung zum russischen Ukraine-Überfall und die Rolle der weißrussischen Regierung um Staatschef Alexander Lukaschenko dabei. Fortsetzung folgt – in Berlin, sportlich wie politisch.

Jelena Rybakina (Kasachstan), Platz 3 in der Weltrangliste

Rybakina war im Januar Finalgegnerin von Sabalenka in Melbourne, im vergangenen Jahr hatte die für Kasachstan startende Russin für viele überraschend in Wimbledon triumphiert – und den Organisatoren damit die Show vermasselt. Denn die hatten Russen und Weißrussen vorher extra aus dem Feld verbannt. Die seit Samstag 24-Jährige verfügt über einen starken Aufschlag und imposante, vor allem auf Rasen sehr gefährliche, weil sehr glatte Grundschläge.

Herzogin Kate übergab die 2022 die Wimbledon-Trophäe an Jelena Rybakina. © IMAGO/Shutterstock

Trotz ihrer Erfolge und inzwischen auch Konstanz halten sich ihre Bekannt- und Beliebtheitswerte in Grenzen. Bei den Australian Open musste sie ihr Auftaktmatch auf dem kleinen Außencourt 13 bestreiten – als Wimbledonsiegerin. In Berlin wird ihr das ganz sicher erspart bleiben.

Caroline Garcia (Frankreich), Platz 4 in der Weltrangliste

Bei den French Open Paris hatten die Franzosen auf Garcia gehofft, doch der Druck als Einheimische das Turnier gewinnen zu müssen, war viel zu groß. Schon in Runde zwei kam das Aus. Überhaupt ist Garcia bei den Grand Slams nie wirklich nachhaltig in Erscheinung getreten. Nur einmal erreichte sie ein Halbfinale, dabei ist sie immerhin schon 29 Jahre alt. Ihr größter Erfolg war der Sieg bei der Tour-Championship im vergangenen Jahr, seither darf sich Garcia Weltmeisterin nennen.

Caroline Garcia ist die amtierende Tennis-Weltmeisterin. © Imago/PanoramiC

In Berlin dürfte allerdings mit ihr zu rechnen sein, auf Rasen konnte sie bereits drei Turniere gewinnen. Garcia ist keine reine Grundlinienspielerin, immer wieder streut sich auch Netzangriffe mit ein. Bemerkenswert offen sprach die Französin kürzlich über Essstörungen im Tennis, sie selbst hatte in weniger erfolgreichen Zeiten mit Bulimie zu kämpfen.

Auslosung am Sonntag Sabine Lisicki bekommt es in der ersten Runde gleich mit Caroline Garcia zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntagnachmittag im Rahmen der offiziellen Turniereröffnung. Die beiden topgesetzten Spielerinnen Aryna Sabalenka und Jelena Rybakina treffen auf Siegerinnen aus der Qualifikation. Ein weiteres Topmatch ist das Duell der beiden Tschechinnen Petra Kvitova und Karolina Pliskova. Gespielt wird im Steffi-Graf-Stadion immer ab 11 Uhr.

Ons Jabeur (Tunesien), Platz 6 in der Weltrangliste

Die Titelverteidigerin in Berlin und Wimbledon-Finalistin von 2022 gehört zu den beliebtesten Spielerinnen auf der Tour. Bei den Fans, aber auch bei den Gegnerinnen. In Tunesien ist sie eine Volksheldin, im gesamten arabischen Raum wird Jabeur bewundert. Dass sie sich zu einer Art Rasenspezialistin gemausert hat, verwundert auf den ersten Blick, denn die 28-Jährige misst gerade einmal 1,67 Meter. Was ihr an Körpergröße und Power fehlt, macht sie durch Spielintelligenz wett. Dazu ist Jabeur immer für eine Späßchen zu haben, das kommt gut an. Im Steffi-Graf-Stadion dürften ihr die Sympathien sicher sein, zumal von ihrer bestimmt wieder großen und lautstarken tunesischen Community.

Cori „Coco“ Gauff (USA), Platz 7 in der Weltrangliste

19 Jahre ist die Amerikanerin immer noch erst jung und hat sich dennoch längst in der Weltspitze etabliert. Überall, wo sie hinkommt, steht sie im Fokus. Ihr souveränes Auftreten auch außerhalb der Tenniscourts lässt einen dabei oft vergessen, dass man es hier mit einem Teenager zu tun hat. Sportlich lief das Jahr 2023 nach dem starken Beginn mit dem Turniersieg in Auckland bisher relativ durchwachsen, ein Finale erreicht sie seither nicht mehr.

Coco Gauffs Stern ging 2019 in Wimbledon auf, in diesem Jahr spielt sie zum zweiten Mal in Berlin. © imago images/Shutterstock

Auf Rasen allerdings fühlt sich Gauff sehr wohl, hier ging 2019 auch ihr Stern in Wimbledon auf, als sie als gerade 15-Jährige einen regelrechten Hype auslöste. Spielerisch hat sie alles, was es braucht, um einmal zur Nummer eins zu werden. Hin und wieder trifft sie auf dem Platz derzeit aber noch die falschen Entscheidungen. Und dann fällt einem doch wieder ein, dass Coco Gauff erst 19 ist.

Petra Kvitova (Tschechien), Platz 9 in der Weltrangliste

Die Tschechin ist abgesehen von Gelegenheitsprofi Venus Williams die einzige noch aktive Spielerin, die mehrfach im Einzel von Wimbledon triumphieren konnte. Die Siege (2011 und 2014) liegen allerdings schon ein paar Jahre zurück, trotzdem zählt Kvitova weiter zur Weltspitze und ist gerade auf Rasen immer noch eine der Besten.

Petra Kvitova hat zwei Wimbledon-Siegerpokale zu Hause. © dpa

Die Linkshänderin hat einen gefährlichen Aufschlag und kann mit ihrer Vorhand dominieren. In dieser Saison hat sie auch ihre Fehlerfrequenz wieder deutlich nach unten geschraubt und es zurück in die Top Ten der Weltrangliste geschafft. Dort ist sie mit ihren 33 Jahren die älteste Spielerin und überhaupt die einzige jenseits der 30.

Bianca Andreescu (Kanada), Platz 37 in der Weltrangliste

Die Kanadierin ist eine Art Drama-Queen im Tennis. Keine Topspielerin gab in jüngerer Vergangenheit derart häufig Matches aus Verletzungsgründen auf. Dabei schien ihr nach dem seinerzeit überraschenden US-Open-Sieg 2019 die Zukunft zu gehören. Doch 2022 rutschte sie zwischenzeitlich sogar aus den Top 100 und bis heute hat sie ihre alte Klasse nicht wieder erreicht.

Bianca Andreescu triumphierte 2019 bei den US Open, danach fiel sie immer wieder verletzt aus. © AFP/Elsa/Getty Images

Noch bleibt ihr Zeit, Andreescu ist gerade erst 22 geworden. Ihr Spiel ist wie bei fast allen Profis auf der Frauentour sehr kraftvoll, allerdings sorgt sie immer wieder für Überraschungsmomente, die es an guten Tagen jeder Gegnerin schwer machen.

Sabine Lisicki (Deutschland), Platz 292 in der Weltrangliste

2013 ging ihr Stern mit der Finalteilnahme in Wimbledon auf. Deutschland verliebte sich in Lisickis Lächeln. So gut sollte es danach aber nie mehr werden, immer wieder warfen Verletzungen die Wahl-Berlinerin zurück. Dass sie sich jetzt jenseits der Top 200 immer noch quält, erklärte sie jüngst dem Tagesspiegel mit dem Satz: „Ich liebe es einfach, Tennis zu spielen.“

Ob sie das noch einmal so gut kann wie vor zehn Jahren, darf bezweifelt werden. Auf Rasen ist ihr am ehesten noch ein großes Comeback zuzutrauen, allein wegen ihres knallharten Aufschlags. Doch egal wie es in der nächsten Woche in Berlin kommt: in ihrem Heimatclub ist ihr die Zuneigung sicher und Lisicki wird alles dafür geben, ihrem Publikum noch einmal eine große Show zu liefern.