Tipps von Hebamme Sissi Rasche „Sport in der Schwangerschaft ist total wichtig“

Sissi Rasche, beim EM-Public Viewing und im Fußballstadion sieht man selten stillende Personen. Woran liegt das?

Das hat sicher mit der Lautstärke zu tun. Aber auch insgesamt ist Stillen aus der Öffentlichkeit zurückgegangen. Frauen entschuldigen sich immer noch dafür. Ich war letzte Woche in Hamburg bei einem Workshop. Da kam eine Frau herein, die uns gefragt hat, ob es okay sei, wenn sie ihr Kind stillt. Das zeigt: Sogar wir Frauen sehen es noch nicht als selbstverständlich an. Dabei ist Stillen etwas Normales und Natürliches. Man sollte nicht fragen müssen, sondern immer und überall stillen können.

Sie haben mal gesagt, dass Stillen aus der Gesellschaft verschwunden sei, also wenig öffentliche Aufmerksamkeit bekomme. Wie lässt sich das ändern?

Kinder sollten von klein auf sehen, dass Stillen normal ist; dass man dafür nicht weggehen oder sich zurückziehen muss. Das macht man schließlich auch nicht, wenn man die Flasche oder Brei gibt. Schon in Kindergärten und Schulen sollte Stillen daher erklärt werden.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, Kinder sechs Monate ausschließlich zu stillen und dann unter Einführung der Beikost Kinder bis über das zweite Lebensjahr zu stillen. Das ist in Deutschland ungewöhnlich. Wenn man sein einjähriges Kind noch stillt, wird man gefragt: Wie, du stillst?

Natürlich muss jeder für sich entscheiden, was gut ist. Aber es gibt Frauen, die sich schämen, wenn sie auf dem Spielplatz ihr einjähriges Kind stillen. Sie ziehen sich zum Stillen zurück – aus Angst davor, wie andere darauf reagieren. Das darf nicht sein.

Sie wollen das Stigma durchbrechen und beteiligen sich daher an der Petition #FreeTheFeed. Was steckt dahinter?

In Deutschland haben Frauen kein Recht darauf, in der Öffentlichkeit abzupumpen und frei stillen zu können. Wenn ich in ein Restaurant gehe, kann sich der Besitzer auf sein Recht als Hausbesitzer beziehen und das Stillen untersagen. Das darf nicht sein. Jeder sollte zu jeder Zeit und an jedem Ort gestillt werden können. Deshalb haben wir die Petition gestartet. Wir hinken anderen europäischen Ländern bei dem Thema hinterher.

Gerade wenn es um das Thema Sport während der Schwangerschaft geht, kursieren viele Mythen. Einige haben ganz konkrete Vorstellungen davon, wann man aufhören sollte. Wie sehen Sie das?

Sport in der Schwangerschaft ist total wichtig. Man bereitet sich auf die Geburt vor. Das ist ein super anstrengendes Ereignis und dafür braucht man Kondition. Man sollte aber darauf achten, welchen Sport man treibt. Schwimmen und Spazierengehen eignen sich. Auch Beckenbodentraining ist in der Schwangerschaft sehr wichtig. Ansonsten kann man seine üblichen Sportarten weitermachen – solange es einem gutgeht. Ich bin totaler Fan davon, dass Frauen in der Schwangerschaft Sport treiben und fit in die Geburt gehen.

Mit einem Baby oder weiteren Kindern hat man nicht viel Zeit. Viel mehr als Spazierengehen und Beckenbodenübungen schafft man im Alltag meist gar nicht. Sissi Rasche

Worauf sollte man nach der Geburt achten?

Wichtig ist, dass man das Wochenbett gut einhält. Gerade die ersten 14 Tage sind wichtig für die Rückbildungsvorgänge. Das Wochenbett geht acht Wochen. In dieser Zeit sollte man sich schonen, es ruhig angehen lassen und erst mit leichten Beckenbodenübungen starten.

Und speziell beim Fußball?

Fußball ist eine Sportart, bei der man viel läuft. Nach einer Geburt ist der Beckenboden sehr beansprucht, daher sollte man erst schauen, dass dort alles funktionell ist. Wenn das der Fall ist, kann man wieder mit Laufen und Fußball anfangen. Bei Leistungssportlerinnen ist das etwas anderes. Die steigen meist früher wieder ein.

Generell kann man sagen: In Sportarten, in denen man viel läuft, muss man erstmal ruhig machen. Ganz wichtig ist, dass man den Beckenboden trainiert und dann mit Übungen ohne Erschütterungen anfängt.

Gibt es Übungen, die Sie empfehlen können?

Wie bereits erwähnt, spielt der Beckenboden eine zentrale Rolle. Gerade wenn man stillt oder das Kind trägt, geht das außerdem auf den Rücken. Daher ist es wichtig, sich immer wieder bewusst gerade aufzurichten, um die Rückenmuskulatur zu stärken.

Nach dem Wochenbett ist Schwimmen eine gute Sache, weil diese Sportart alle Muskelgruppen beansprucht. Auch kleine Dehnübungen können helfen. Mit einem Baby oder weiteren Kindern hat man nicht viel Zeit. Viel mehr als Spazierengehen und Beckenbodenübungen schafft man im Alltag meist gar nicht.