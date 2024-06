Titel verpasst, an Renommee gewonnen Alexander Zverev ist schon lange kein Grand-Slam-Versager mehr

Olympiasieger war er, Weltmeister sogar zweimal – doch der Titel bei einem Grand-Slam-Turnier bleibt ihm weiter verwehrt. Am Sonntag stand Alexander Zverev im Finale der French Open dicht davor, am Ende aber war Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz der minimal bessere Spieler und schnappte sich in seinem dritten Endspiel bei einem der großen vier Turniere zum dritten Mal den Pokal.