Tom Fiedler und seine Eishockeykarriere Angefangen mit Frank Hördler, heute bei FASS und immer noch ehrgeizig

Tom Fiedler war gerade mal 18, als er bei den Profis der Eisbären seine Chance bekam. In Ehrfurcht erstarrt sei er zwar damals, im Sommer 2003, während der Saisonvorbereitung nicht, aber es war für ihn ein große Geschichte, auf einmal mit „einem wie Sven Felski“ zusammen auf dem Eis zu stehen. Als junger Spieler musste er sich, so sind die Teamhierarchien im schnellsten Mannschaftssport der Welt eben, hinten anstellen. Es sei denn, man heißt Tim Stützle oder Moritz Seider. Aber Spieler von dieser Qualität waren damals im deutschen Eishockey noch nicht in Sicht.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden