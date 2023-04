Tommy Haas über die Situation im Tennis „Novak Djokovic ist einfach gnadenlos“

Herr Haas, Sie haben kürzlich das ATP-Turnier in Indian Wells im siebten Jahr in Folge als Turnierdirektor begleitet. Wie lautet Ihr Fazit für 2023?

Sehr erfolgreich. Es war dieses Jahr wieder ein Top-Event und es war schön zu sehen, dass es keine Diskussionen mehr über die Pandemie gab, und dass wir wieder alle willkommen heißen durften. Wir hatten eine unglaubliche Zuschauerzahl. Es war aber auch das erste Jahr ohne die Top drei am Start und auch wieder ohne Novak Djokovic. Wir haben natürlich versucht, ihn nach Amerika zu bringen, aber es hat leider nicht geklappt.