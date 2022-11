Torschütze Füllkrug nach dem 1:1 „Wir können jetzt mit einem guten Gefühl ins letzte Spiel gehen“

Der deutsche Torschütze Niclas Füllkrug hat sich erleichtert und zuversichtlich gezeigt nach dem 1:1 im zweiten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar. „Wir wollten unbedingt dieses Spiel ziehen. Es war wichtig, dass wir diesen Punkt holen“, sagte Füllkrug am Sonntagabend. „Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, in die nächste Runde zu kommen. Wir können jetzt mit einem guten Gefühl ins letzte Spiel gehen und hoffen, dass alles gut ausgeht.“

Füllkrugs Mitspieler zeigten sich begeistert vom Bremer. „Geil reingekommen. Genau dafür ist er dabei“, sagte Thomas Müller, der für Füllkrug beim Stand von 0:1 den Platz verlassen hatte. „Das hat er natürlich die letzten Tage auch schon angekündigt. Er hat ein tolles Selbstvertrauen, und wie man jetzt gesehen hat, einen richtigen rechten Hammer mit seinem rechten Fuß. Ein unglaubliches Tor, er ist auch ein unglaublich geiler Typ, muss man sagen.“

„Man merkt einfach an dem Tor, was für Qualitäten er hat. Besser kann man den nicht schießen. Das war ein brutal wichtiges Tor für uns“, sagte Ilkay Gündogan. Auch Abwehrchef Antonio Rüdiger stellte fest: „Niclas ist reingekommen und hat seinen Job erledigt und somit hält das uns noch am Leben.“

Auch Bundestrainer Hansi Flick lobte Füllkrug. „Das ist der Grund, warum er auf dem Platz ist. Er hat zehn Tore in der Bundesliga geschossen. Die Entschlossenheit, mit der er abschließt, hat uns heute gutgetan“, sagte Flick.



Flick lobte allerdings vor allem die Gesamtleistung des nach der Japan-Pleite stark kritisierten Teams. „Es ist wirklich gigantisch, was die Mannschaft heute geleistet hat. Ich bin wirklich stolz. Wir sind einer Mannschaft, die fußballerisch top ist, auf Augenhöhe begegnet“, sagte Flick. „Die Mentalität der Mannschaft war überragend“, sagte der Bundestrainer. „Jeder Fußballfan ist heute auf seine Kosten gekommen. Großes Kompliment an die Mannschaft“

„Ich glaube, wenn wir diesen Aufwind mitnehmen, wenn wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir gut gemacht haben und noch etwas mehr Selbstvertrauen bekommen, dann kann vieles möglich sein“, sagte Flick. „Aber das müssen wir uns hart erarbeiten und daran werden wir in den nächsten drei Tagen arbeiten.“ Mit Blick auf das folgende letzte Gruppenspiel sagte Flick: „Wir haben nur den ersten Schritt gemacht, gegen Costa Rica wollen wir den zweiten Schritt machen“

Gündogan berichtete, dass sein Team eine „klare Idee“ gehabt habe, „wie wir das verteidigen wollen. Wir hatten am Ende die besseren Torchancen und können mit dem Punkt leben“.

Aus Sicht von Mannschaftskapitän Manuel Neuer war „alles schwierig gegen gut aufgelegte Spanier“. Sein Team habe „diesen Fight angenommen und wenig zugelassen“. Ein großes Kompliment richtete er an die Verteidiger. Und: „Nach dem 0:1 haben wir den Kopf nicht in den Sand gesteckt und weiter an uns geglaubt. Das Wichtige ist: Wir leben noch.“ (dpa, Tsp)

