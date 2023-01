Totenwache für verstorbene Fußball-Legende Infantino macht Selfie vor dem Sarg von Pelé

Mit einem Selfie bei der Totenwache für die brasilianische Fußball-Ikone Pelé dürfte Gianni Infantino für Aufsehen sorgen. Der 52 Jahre alte Präsident des Weltfußballverbandes FIFA fotografierte sich per Smartphone mit dem ehemaligen Santos-Profi Lima - nicht weit vor ihnen lag im Vila Belmiro-Stadion des FC Santos der Sarg mit dem aufgebahrten Pelé.

Er war am Donnerstag vergangener Woche nach einem Krebsleiden mit 82 Jahren gestorben.

Tausende Fans hatten im Santos-Stadion von Pelé Abschied genommen. Die Leiche des Weltstars war 24 Stunden in der Spielfeldmitte des Estádio Urbano Caldeira aufgebahrt gewesen. Bis zum Dienstagmorgen waren über 150.000 Fans an dem Sarg vorbeigezogen, wie die Zeitung „Folha de S. Paulo“ berichtete.

In einer Trauerprozession ist der Leichnam der Fußballlegende dann am Dienstagnachmittag durch die Hafenstadt Santos gebracht worden. Der Sarg war auf dem Dach eines Feuerwehrautos aufgebahrt und wurde von mehreren Polizeifahrzeugen begleitet, wie am Dienstag im Fernsehsender TV Globo zu sehen war.

Zahlreiche Menschen am Straßenrand jubelten dem Trauerzug zu und schwenkten Fahnen von Pelés langjährigem Verein FC Santos. Die Prozession sollte auch durch das Viertel ziehen, in dem Pelés Mutter lebt.

Pelés Mutter weiß nichts von seinem Tod

Die Hundertjährige lebt noch, doch weil sie geistig verwirrt ist, weiß sie nach Angaben ihrer Familie nicht, dass ihr ältester Sohn am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 82 Jahren gestorben ist. „Es geht ihr gut, auch wenn sie in ihrer eigenen kleinen Welt lebt“, sagte Pelés Schwester Maria Lúcia do Nascimento am Freitag dem US-Sportsender ESPN.

Des Todes von Pelé sei sich ihre Mutter allerdings nicht bewusst. Sehr bewusst war sich hingegen Pelé, wie viel er seiner Mutter zu verdanken hatte. „Seit ich Kind war, hat sie mir den Wert der Liebe und des Friedens beigebracht“, schrieb der Sport-Star anlässlich des 100. Geburtstags seiner Mutter am 20. November auf Instagram.

FIFA-Chef Infantino hatte bei seinem Besuch am Montag erklärt, dass die FIFA alle 211 Fußballverbände der Welt darum bitten werde, ein Stadion nach Pelé zu benennen.

„Die Kinder, die kommenden Generationen auf der ganzen Welt müssen wissen, wer Pelé war. Und wenn sie dann in 30, 50, 100 Jahren ein Tor in einem nach Pelé benannten Stadion schießen und fragen, wer er war, können wir sagen: Er war der größte und er hat uns bewegt“, sagte Infantino. (dpa, AFP)

