Touch Rugby in Berlin Dynamisch, schnell und verletzungsarm

Den ovalen Ball umklammernd, rennt Lena Erdt in der Trikotnummer 23 über die Wiese. Gekonnt passt sie den Ball einer Mitspielerin nach hinten zu.

Auf den ersten Blick scheint es wie ein gewöhnliches Rugby-Spiel, das sich am Montagabend auf der Wiese des Columbiadamms abspielt. Der einzige Unterschied: harter Körperkontakt ist streng verboten. Kein Tackeln, kein zu Boden Gedränge – Touch Rugby ist eine Non-Contact Variante des Rugbysports. Stattdessen darf das angreifende Team mit einem „Touch“, einer leichten Körperberührung, aufgehalten werden.

Nach sechs Berührungen kommt es zum Ballwechsel

„Grundsätzlich wird nach normalen Rugby-Regeln gespielt“, erklärt Erdt. Zwei- bis dreimal wöchentlich trainiert sie Touch Rugby, kurz Touch, im Berliner Verein Touch Berlin. Wie beim Rugby ist das Ziel, den Ball hinter der Punktelinie der gegnerischen Mannschaft abzulegen. Dafür hat das Team sechs Touches Zeit. Wird die angreifende Mannschaft vor dem Überqueren der Linie zum sechsten Mal berührt, kriegt die gegnerische Mannschaft Ballbesitz.

„Touch wird nicht durch ständiges Tackling unterbrochen“, sagt Erdt. „Dadurch geht das Spiel schneller und energischer voran“. Von außen betrachtet ähnelt es einer Art Fangspiel mit Ball. Übrigens darf der Ball anders als beim Rugby ausschließlich geworfen und nicht geschossen werden.

Rugby-Alternative mit weniger Verletzungsgefahr

Der zentrale Unterschied zum Rugby ist das geringere Verletzungsrisiko. Hohe Körperintensität, keine Schutzkleidung – Verletzungen gehören beim Rugby zum Alltag. Deswegen trainieren bei Touch Berlin viele ehemalige Rugbyspieler, die nach einer verletzungsfreieren Alternative suchen.

„Switch switch“ oder „Touch“ rufen die Spieler während des Trainings übers Spielfeld. Auf der Wiese am Columbiadamm wird auf Englisch gerufen. Das Berliner Team ist sehr international aufgebaut, erklärt Erdt. „Die meisten Spieler kommen aus Australien, Neuseeland oder Großbritannien“ – Länder, in denen Rugby zu den beliebtesten Sportarten gehört.

„In Australien wird Touch überall gespielt“, sagt Dan Wighton, selbst Australier und seit zehn Jahren Vereinsmitglied. In Parks, sogar in Schulen, wird der kontaktarme Sport gespielt. Die Touch-Szene in Australien sei riesig. Besonders für den Schulsport sei Touch ein geeigneter Sport, findet Wighton. „Das Verletzungsrisiko ist geringer. Außerdem wird die Fitness gefördert“.

Ihren Ursprung hat die kontaktlose Rugby-Variante ebenfalls in Australien. Zunächst überlegten sich Spieler aus der australischen Rugby Liga eine Aufwärmübung ohne harten Körperkontakt. Daraus entstand 1968 eine eigenständige Sportart – Touch Rugby.

Fast genauso beliebt ist Touch im Rugby-Heimatland – Großbritannien. In fast jedem Dorf findet man dort Touch-Vereine. Allein London hat etwa zehn gute Touch-Teams, erzählt Crawford Matthews, gebürtiger Brite.

Als normaler Rugbyspieler habe ich zehn Kilo mehr auf die Waage gebracht. Crawford Matthews, ehemaliger Rugbyspieler

Durch jahrelanges Rugbyspielen habe er den direkten Vergleich beider Sportarten. „Als normaler Rugbyspieler habe ich zehn Kilo mehr auf die Waage gebracht“. Um gut im Rugby zu sein, brauche man eine Menge Muskelmasse, um sich gegen Tackles wehren zu können. Beim Touch steht dafür die Schnelligkeit, Strategie und Fitness im Vordergrund.

„Ich schätze vor allem die soziale Seite an dem Sport“, sagt Matthews. Besonders am Touch Rugby ist, dass viel in geschlechtsgemischten Teams gespielt wird. „Aus meiner Erfahrung gibt es dadurch weniger toxische Männlichkeit. Die Gemeinschaft steht im Vordergrund“. Egal auf welchem Niveau die Spieler:innen sind, jedes Level lasse sich einfach ins Spiel integrieren.

Im Moment trainiere die Mannschaft für die Deutschen Meisterschaften in Hannover am 14. und 15. Oktober. Auch hier gehen sie mit einem gemischten Team an den Start.