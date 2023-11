Trainer-Aus beim 1. FC Union Berlin Urs Fischer hinterlässt eine gewaltige Lücke

14 sieglose Spiele in Folge, neun Niederlagen in der Bundesliga nacheinander und dabei viermal in Folge kein Tor – dass der Abgang von Trainer Urs Fischer dennoch überraschend kommt, sagt viel aus über den Klub und wohl noch mehr über den Schweizer.

Fischer hat Union in Sphären geführt, die für die Köpenicker lange Zeit als unerreichbar galten. Gut, der Aufstieg in die Bundesliga war irgendwann mal fällig, aber dass Union nach erwartbaren, aber nur kurzen, Anlaufschwierigkeiten dort vier Jahre lang nicht in Abstiegsgefahr geriet, war und ist ein modernes Fußballmärchen.

Und als im Spätsommer die Gruppen für die Champions League ausgelost wurden, mussten sich viele Unioner noch einmal kneifen: Real Madrid, SSC Neapel – konnte das wirklich wahr sein?

Urs Fischer hat diese unglaubliche Entwicklung auf bodenständige Weise dirigiert. Fast immer beherrscht und doch mit großer Autorität ausgestattet, brachte er seine Expertise den Spielern nahe.

Fischer war, ohne es jemals selbst so darzustellen, das Gesicht des Berliner Erfolges. Und wäre es nach den Fans und offenbar auch nach seinen Profis gegangen, hätte der 57-Jährige den in dieser Saison verfahrenen Karren auch wieder aus dem Dreck ziehen – oder im Zweifel nach einem Abstieg in die Zweite Liga dort den direkten Wiederaufstieg schaffen – sollen.

Fischers Abgang sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen, teilte Union mit

Nun haben Fischer und Union die „gemeinsame Entscheidung“ getroffen, die Zusammenarbeit zu beenden. Sollte der Trainer tatsächlich von sich aus seinen Rücktritt zumindest in Erwägung gezogen haben, würde das die Wertschätzung für ihn noch einmal steigen lassen.

Mit den Worten, dass es sich richtig anfühle, „wenn jetzt eine Veränderung passiert“ und dem bemerkenswerten Satz: „Manchmal hilft einer Mannschaft eben doch ein anderes Gesicht, eine andere Art der Ansprache, um eine Entwicklung auszulösen“ wurde er in einer Vereinsmitteilung zitiert. Ein solcher Abschied hat Klasse.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Sein nun ehemaliger Verein muss es nun schnell schaffen, sich aus dem großen Schatten von Urs Fischer zu lösen. Das wird alles andere als einfach, zumal es im Moment kaum vorstellbar erscheint, dass überhaupt ein anderer Trainer Union führen kann. Wer auch immer auf den klubeigenen Interimstrainer Marco Grote folgt, wird einige Reparaturarbeiten leisten müssen.

Sollte das funktionieren, wird trotzdem immer die Frage im Raum stehen, ob das der Ex nicht auch geschafft hätte. Und im Falle eines Abstieges dürfte wohl darüber diskutiert werden, ob die Chancen auf eine Rettung mit Fischer womöglich doch größer gewesen wären.

Wie auch immer es kommt: die Lücke, die Fischer hinterlässt, ist gewaltig und diese irgendwie zu füllen, wird für Union die größtmögliche Herausforderung.

Normalerweise ist eine Trainerentlassung immer auch eine Chance auf einen Neuanfang. Im Falle von Fischer dürften viele Union-Fans nun aber erst einmal in Resignation verfallen – 13 sieglosen Spielen zum Trotz. Größer kann die Wertschätzung für das Wirken eines Trainers wohl nicht mehr ausfallen.