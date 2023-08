Trainer Kolevich über die schwierige Situation der Netzhoppers „Wir versuchen, es als Herausforderung zu sehen“

Er kehrt zurück in die Bundesliga: Der argentinische Volleyball-Trainer Alejandro Kolevich wird in der kommenden Saison die Netzhoppers Königs Wusterhausen coachen und damit Tomasz Wasilkowski ersetzen, der den Verein verlassen hat, nachdem unklar war, ob er trotz Insolvenz weiterhin in der Bundesliga spielen kann. Für Kolevich ist es nicht die erste Station in der Liga. Bereits 2017 war er Co-Trainer der Bisons Bühl, wenige Jahre später wurde er Cheftrainer.

Sein Wechsel zu den Netzhoppers sei eigentlich gar nicht so geplant gewesen, sagt Kolevich. „Aber ich hatte immer guten Kontakt zu Dirk Westphal (Manager des Klubs, Anm. d. Red.) und plötzlich hat sich diese Chance ergeben. Da habe ich mir gedacht: warum eigentlich nicht?“ Er freut sich darauf, mit vielen jungen deutschen Spielern zu arbeiten. „Diese neue Herausforderung finde ich gut.“

Zuletzt lebte Kolevich mit seiner Frau in Bühl, er bringt allerdings auch Auslandserfahrung mit nach Königs Wusterhausen. So coachte er den argentinischen Verein Paracao Voley und den katarischen Klub Al Arabi S.C.

In seiner Heimat Argentinien wächst die Bedeutung der Sportart spätestens seit den Olympischen Spielen 2021, bei denen die Nationalmannschaft der Männer Bronze gewann. Mit dabei war Libero Santiago Danani, der in Berlin bei den BR Volleys unter Vertrag stand, sowie Luciano Vicentin, der beim VfB Friedrichshafen spielte. „Das war ein wichtiger Erfolg für den Volleyball“, sagt Kolevich, der während seiner Zeit als Spieler in Buenos Aires aufschlug. „Der Volleyball ist bei uns richtig gut, wir haben super Spieler überall.“