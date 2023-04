Trainerwechsel beim Tabellenletzten VfB Stuttgart trennt sich von Bruno Labbadia, Sebastian Hoeneß kommt

Nach 120 Tagen ist Bruno Labbadias Rettungsmission beim VfB Stuttgart gescheitert. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga hat sich von dem 57 Jahre alten Trainer getrennt. Zuerst berichtete Sky über die Entlassung.

Das 0:3 beim 1. FC Union Berlin am Samstag – die siebte Niederlage der Schwaben unter Labbadia in den vergangenen neun Spielen in der Meisterschaft – war demnach wohl zu viel. Die „Bild“-Zeitung hatte bereits kurz nach der Partie vom angeblich bevorstehenden Labbadia-Aus berichtet.

Nachfolger von Labbadia wird Sebastian Hoeneß, wie der VfB am Montagnachmittag verkündete. „Wir sind sicher, dass Sebastian der richtige Trainer für die anstehenden Herausforderungen ist, und er gemeinsam mit der Mannschaft diese schwierige Situation meistern wird“, wird der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle in einer Mitteilung zitiert.

Mit dem Viertelfinale am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) im DFB-Pokal beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg wartet schon vor dem Abstiegsduell beim VfL Bochum am Sonntag gleich die erste schwere Bewährungsprobe auf den neuen Coach.

Labbadia hatte am Sonntag zunächst noch das Training geleitet, die Verantwortlichen um Wehrle führten Gespräche über seine Zukunft. Nach weiteren Verhandlungen am Montag kamen sie zu dem Ergebnis, dass es für Labbadia am Neckar nicht weitergehen wird. Seit seiner Amtsübernahme am 5. Dezember gewannen die Stuttgarter in der Bundesliga nur ein Spiel, vor gut zwei Wochen waren sie auf den letzten Platz abgerutscht.

Der dritte Abstieg des fünfmaligen deutschen Meisters seit dem Jahre 2016 rückt immer näher. Nach dem Aus von Coach Pellegrino Matarazzo Mitte Oktober und dem Intermezzo von Michael Wimmer als Interimslösung war Labbadia, der zuvor einige Klubs vor dem Abstieg bewahrt hatte, der dritte Coach in dieser Saison, unter dem keine Leistungssteigerung gelungen war.

Auch mit dem VfB hatte er in seiner ersten Amtszeit zwischen 2010 und 2013 den Klassenerhalt geschafft. „Wir haben drei Trainer, alle mit einem sehr unterschiedlichen Profil. Das heißt, den Alleinschuldigen werden wir nicht finden“, hatte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Samstag gesagt - und ein Bekenntnis zu Labbadia vermieden. (dpa)

Zur Startseite