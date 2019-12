Es war natürlich ein Eckball, der diesen historischen Moment einleitete. Der Kapitän des 1. FC Union, Christopher Trimmel, trat den Ball in jener 48. Minute nach innen, wo Marvin Friedrich ihn genau so traf, dass kurz darauf Michael Parensen zum Nachschuss kam – und das 1:1 für die Berliner bei Fortuna Düsseldorf erzielte. Es war das erste Tor eines Union-Abwehrspielers in der Fußball-Bundesliga – aber eines das später zur Randnotiz geriet. In der 90. Minute erzielte Erik Thommy den 2:1-Siegtreffer für euphorisierte Düsseldorfer. Das 1:0 hatte Rouwen Hennings vor der Pause besorgt.

Unions Trainer Urs Fischer veränderte seine Startelf im Vergleich zur 0:2-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim auf zwei Positionen. Auf der linken Abwehrseite verteidigte Michael Parensen statt Neven Subotic, etwas weiter vorn durfte Marius Bülter beginnen, Anthony Ujah blieb draußen.

Düsseldorf spielt nicht wie ein Abstiegskandidat

Die Gastgeber begannen schwungvoll und erarbeiteten sich früh zwei Eckbälle. Eine andere Wahl, als mutig nach vorn zu spielen, hatte die Fortuna allerdings kaum. Lediglich zwölf Punkte standen vor diesem 17. Spieltag auf dem schmalen Düsseldorfer Punktekonto, weshalb die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel als Tabellenvorletzter die Gäste aus Berlin empfing.

Wie ein Abstiegskandidat traten die Düsseldorfer allerdings kaum auf, insbesondere Opoku Ampomah, der ein ums andere Mal über die linke Seite angerauscht kam, beschäftigte Unions Defensive ordentlich. Einmal verpasste er Marvin Friedrich gar einen Beinschuss. Was Düsseldorf zunächst abging, war lediglich ein gesundes Maß an Effizienz.

Die besten Chancen hatte Dawid Kownacki, der zweimal an Rafal Gikiewicz im Tor scheiterte – die allerbeste aber der 1. FC Union, und das bereits in der siebten Minute: Einer jener häufig so gefährlichen Eckbälle, geschlagen von Kapitän Christopher Trimmel, landete bei Marius Bülter, der den Ball an den Außenpfosten setzte.

Viel mehr boten die etwas zurückhaltenden Berliner offensiv nicht. Stattdessen mühten sie sich um eine stabile Grundordnung und gesunde Zweikampfhärte. Die vom Himmel fallenden Regentropfen passten dazu, Einsatz war gegen die fleißigen Düsseldorfer gefragt.

Es schien eines jener schon oft gesehenen Duelle mit Berliner Beteiligung zu werden, das mehr von Kampf- denn Glanzmomenten lebt – bis Rouwen Hennings nach 38 Minuten das Stadion in Ekstase versetzte. Sein strammer Schuss aus 18 Metern schlug wuchtig im linken oberen Eck des Berliner Tores ein, das 1:0. Der Wegbereiter für Hennings‘ Traumtor hieß Oliver Fink – Fortunas Kapitän hatte das vorangegangene Kopfballduell gegen Unions zentralen Abwehrspieler Florian Hübner gewonnen.

Als Schiedsrichter Benjamin Cortus ein paar Minuten später zur Pause blies, klatschten die vielen Düsseldorfer Fans unter den 45.490 Zuschauern eifrig Beifall. Sie hatten eine engagierte und spielfreudige Heimelf gesehen, die ihre Fans gut unterhielt. Als es nach der wenig unterhaltsamen Halbzeitshow, die aus Dosenschießen bestand, weiterging, ging Rouwen Hennings bei einem Schuss aus spitzem Winkel erneut volles Risiko und drosch den Ball knapp am langen Pfosten vorbei. Es wäre das 2:0 gewesen. Doch weil es das nicht war, folgte Sekunden später Michael Parensens großer Moment und der Ausgleich.

Union verpasst die Riesenchance zur Führung

Das Spiel wurde nun intensiver, hin und her ging es, woran auch die Unioner ihren Anteil trugen, bei denen mit Joshua Mees ein weiterer Offensivspieler für Defensivmann Parensen gekommen war. Nach exakt einer Stunde hätten die Union-Fans fast wieder jubeln dürfen, eher: müssen. Einen festen Schuss Robert Andrichs wehrte Fortuna-Torwart Steffen zur Seite ab, die sehr guten Nachschuss-Chancen vergaben Andersson und Mees.

Mehr zum Thema 1. FC Union bei Fortuna Düsseldorf Zwei Traumtore besiegeln die Niederlage

Union blieb gefährlich, doch Bülter, der es zweimal binnen kürzester Zeit probierte, Andersson und Gentner fehlte die Genauigkeit im Abschluss. In der Schlussphase kamen die Düsseldorfer nochmal auf, Gikiewicz rettete erst gegen Hennings spektakulär – doch dann schickte Erik Thommy einen Distanzschuss an den Innenposten, von wo der Ball ins Netz sprang. Es war das bittere Ende dieser sonst so hervorragenden Hinrunde für den 1. FC Union.