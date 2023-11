Trotz schlechter Aufstiegschancen Viktoria freut sich über Entwicklung im Frauensport 

Mit dem zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga Nordost der Frauen steht der FC Viktoria nicht da, wo er gerne sein würde. In der letzten Saison verpasste das Team den Aufstieg in die zweite Bundesliga gegen den Hamburger SV. Nun hat Viktoria mit Unions Frauen als Top-Gegner zu kämpfen, welche als Tabellenführer mit sechs Punkten vor den Lichterfelderinnen liegen und ein deutlich besseres Torverhältnis vorweisen können. Und das trotz Viktorias großem Ziel, in fünf Jahren in die Bundesliga aufzusteigen.