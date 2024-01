U-20-Nationalspieler sucht Spielpraxis 1. FC Union verleiht Aljoscha Kemlein an St. Pauli

Aljoscha Kemlein vom 1. FC Union Berlin spielt für den Rest dieser Saison für den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Die Berliner teilten am Sonntag zudem mit, dass im Zuge der Ausleihe an den Hamburger Klub der Vertrag mit dem 19-Jährigen verlängert worden sei. Über die Dauer machte Union wie immer keine Angaben.

Kemlein spielt seit 2016 in Köpenick und durchlief seit den D-Junioren alle Nachwuchsmannschaften. Der Junioren-Nationalspieler kam in dieser Saison in der Profi-Mannschaft in der Bundesliga zu zwei Einätzen und durfte einmal in der Champions League - gegen Real Madrid - ran. (dpa)