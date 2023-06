U21-Weltmeisterschaft im Handball Die Füchse bilden das Rückgrat der Nationalmannschaft

Handball und Nachwuchsarbeit – das ist bei den Füchsen untrennbar miteinander verbunden. In diesem Jahr wurden die Berliner wieder Deutscher Meister in der männlichen A- und B-Jugend. Insofern ist es kaum verwunderlich, dass bei der am Dienstag beginnenden U21-Weltmeisterschaft in Griechenland und Deutschland sechs Akteure des Klubs für die deutsche Nationalmannschaft starten.