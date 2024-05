„Überheblich, das Spiel nicht ernst genommen“ Potsdams Wasserballern gelingt Coup gegen Rekordmeister Spandau 04

Seit 15 Jahren ist Alexander Tchigir beim OSC Potsdam tätig, seit 2012 ist er Cheftrainer. In dieser Zeit haben die Wasserballer beachtliche Erfolge gefeiert, standen mehrmals im Halbfinale des Pokals und der Meisterschaft. Aber ein Erfolg gegen den großen Nachbarn Wasserfreunde Spandau 04 war bisher nicht drin. „Vor fünf Jahren waren wir mal ziemlich nah dran“, erinnert sich Tchigir. Da hieß es in einem Halbfinalspiel 9:12.

Nun aber schafften der 55-Jährige und sein Team am Sonnabend einen Sieg für die Vereinshistorie: Potsdam gewann die erste von maximal drei Halbfinalpartien im heimischen Sportbad Blu gegen Spandau 10:9 (3:4, 2:2, 4:3, 1:0). „Das war ein großer Tag für uns, der für unsere weitere Entwicklung wichtig ist“, sagt Tchigir.

„Und wir haben gezeigt, dass wir mit unserer ganz jungen Mannschaft einen Gegner mit vielen eingekauften Spielern schlagen können.“ Mehrere Potsdamer Akteure gehören noch zur U18-Mannschaft, die am kommenden Wochenende den deutschen Meistertitel in dieser Altersklasse erfolgreich verteidigen will (Sonnabend ab 11.30 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr, Sportbad Blu).

Großen Anteil am Sieg hatte Torwart Antonio Vukojevic, der nach der Saison zu Spandau 04 wechselt, wie Wasserfreunde-Präsident Hagen Stamm mitteilte. Stamm bescheinigte Vukojevic „eine Weltklasseleistung“. Zudem hätten die Spieler im Verlauf der Partie gemerkt, „dass wir mit Spandau auf einem Niveau waren“, sagt der frühere Top-Torwart Tchigir, der einst lange bei den Wasserfreunden aktiv war.

Denis Strelezkij wechselt zu Waspo Denis Strlezkij, 26, verlässt die Wasserfreunde Spandau 04 am Saisonende und wechselt zum Dauerrivalen Waspo Hannover. Der „derzeit wahrscheinlich beste deutsche Wasserballer“ (Spandaus Präsident Hagen Stamm) hatte im Pokalfinale Anfang Mai vier Sekunden vor Schluss den Siegtreffer für die Wasserfreunde gegen Waspo erzielt.

Während die Gastgeber über sich hinauswuchsen und durch das Tor von Matija Zezelj 75 Sekunden vor dem Ende gewannen, verärgerte Spandau mit dem Auftritt Präsident Stamm. „Überheblich, das Spiel nicht ernst genommen, nicht einer mit Normalform“, lautet dessen Fazit: „Das soll aber Potsdams Leistung überhaupt nicht schmälern. Sie haben völlig verdient gewonnen.“

Stamm hofft, dass der indiskutable Auftritt im ersten Halbfinale „ein Weckruf“ war. Schließlich ist das Team am Pfingstwochenende in Rijeka (Kroatien) beim Final Four des Euro Cups gefordert und will anschließend erneut Deutscher Meister werden.

Dafür müssen jedoch nach der ersten Niederlage auf nationaler Ebene seit über einem Jahr erst einmal am letzten Mai-Wochenende zwei Siege gegen den OSC her. Das sollte im Normalfall in eigener Halle zu bewerkstelligen sein. „Aber dafür müssen wir uns richtig steigern“, fordert Stamm: „Sonst ist die Saison schnell zu Ende.“