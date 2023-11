Um halb elf gegen Kolbermoor Darum spielt Eastside schon zur Frühstückszeit

Die gemeinsame Abfahrt zur Halle ist am Sonntag ziemlich früh angesetzt. Schon gegen halb neun geht es für den Tross des TTC Eastside vom Tierpark Hotel Richtung Paul-Heyse-Straße. In der dortigen Großen Spielhalle trifft der deutsche Tischtennismeister zu Hause auf den SV DJK Kolbermoor. Und das zu einer recht ungewöhnlichen Uhrzeit, zu der manche am Sonntag noch am Frühstückstisch sitzen: 10.30 Uhr.