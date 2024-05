Unions Lucas Tousart im Interview „Die Situation ist mit der bei Hertha nicht vergleichbar“

Herr Tousart, erscheint Ihnen der VfL Bochum ab und zu mal noch im Alptraum?

Sie meinen, weil ich letztes Jahr mit Hertha BSC im Heimspiel gegen Bochum abgestiegen bin? Natürlich ist das keine schöne Erinnerung. Als Fußballer spielt man immer, um zu gewinnen, und der Abstieg mit Hertha hat mich schwer getroffen. Aber ich bin jetzt sehr glücklich beim 1. FC Union, und dieses Wochenende kann ich meinen Bochum-Fluch hoffentlich verbannen.

Am Sonntag ist Bochum wieder für ein im Abstiegskampf wichtiges Spiel in Berlin zu Gast, diesmal in der Alten Försterei. Inwiefern ist das ein Déjà-vu?

Unsere jetzige Situation ist nicht vergleichbar mit der von Hertha vor einem Jahr. Die Stimmung in der Mannschaft ist anders, es gibt eine kollektive Stärke innerhalb dieser Gruppe. Klar: Wir sprechen seit Saisonbeginn fast nur vom Abstiegskampf und in den letzten Wochen waren die Ergebnisse eher schlecht. Aber wir haben immer noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und somit unser Schicksal in den eigenen Händen. Das ist am Ende das Wichtigste.

Ende März hatten Sie noch gesagt, dass Union nur zwei Siege mehr brauche, um den Klassenerhalt zu schaffen. Seitdem hat Union aber nur zwei Punkte aus fünf Spielen gewonnen. Wie lautet jetzt das Kalkül?

Ich habe damals nicht damit gerechnet, dass andere Mannschaften − vor allem Mainz − so viele Punkte mehr gewinnen würden. Mit Leverkusen und Bayern hatten wir zuletzt auch sehr schwere Gegner, aber wir hätten trotzdem mehr Punkte gewinnen können. Auch am Sonntag beim 0:0 in Mönchengladbach hätten wir eigentlich siegen müssen. Jedenfalls ist es jetzt nicht die Zeit, irgendwelche Kalküle zu machen. Wir müssen einfach nur an das Spiel gegen Bochum denken.

Nach Ihrem Transfer von Hertha zu Union im vergangenen Sommer geht es für Sie ja auch darum, den zweiten Abstieg in zwei Jahren zu vermeiden. Warum sagen Sie, dass die zwei Situationen nicht vergleichbar sind?

Mit Hertha war es einfach schwieriger. Als Verein ist Union kleiner und familiärer, wir sind hier alle enger zusammen. Hier hast du auch Führungsspieler wie Christopher Trimmel und Rani Khedira, die schon länger da sind, die DNA des Vereins verinnerlicht haben und so auch für eine gute Atmosphäre in der Kabine sorgen.

Dabei hat selbst Trimmel neulich gesagt, dass er zuletzt ab und zu mal lauter werden musste. Ist die Stimmung in der Kabine und im Verein gerade wirklich so gut, wie alle behaupten?

Klar gibt es auch Herausforderungen. Wir spielen um den Klassenerhalt, und das bringt sportliche und finanzielle Sorgen mit sich, die den Druck in der Kabine natürlich erhöhen. Wir müssen alle aufpassen, dass wir einen kühlen Kopf bewahren und ruhig bleiben. Das gilt vor allem auf dem Platz, denn es sind gerade sehr, sehr intensive Spiele mit sehr viel Adrenalin. Es geht hier schließlich um mehr als nur ein Fußball-Spiel. Es geht um den Verbleib in der Liga. Das bedeutet: Wir spielen nicht nur für uns, sondern auch für den ganzen Verein und die Anhänger dahinter.

Spielen Sie auch für den Trainer? Laut einem Bericht im „Kicker“ in dieser Woche will sich der Verein spätestens zum Saisonende von Nenad Bjelica trennen.

Ich hatte von diesem Bericht nichts mitbekommen, bis Sie das sagten. Aber am Ende sind wir Spieler für solche Entscheidungen nicht verantwortlich. Wir können nur unseren Job auf dem Platz erledigen.

Wie ist Ihr Verhältnis zu Bjelica? Einige Spieler sollen mit seinem Führungsstil nicht zufrieden sein. Sie sind unter ihm zum Stammspieler geworden.

Wir haben ein gutes Verhältnis. Am Anfang war es ein bisschen kompliziert mit ihm, weil ich nicht in seinen Plänen war. Dann bekam ich aber meine Chance und habe mich bewiesen. Jetzt bin ich sehr zufrieden. Als er ankam, war es eine schwierige Zeit. Wir hatten unter Urs Fischer sehr viele Spiele verloren und Bjelica hat dafür gesorgt, dass wir wieder Vertrauen in uns haben und gute Ergebnisse erzielen konnten. Er hat auch mir persönlich das Selbstvertrauen zurückgegeben, das ich in der ersten Hälfte der Saison verloren hatte.

Seit Ende Januar sind Sie gesetzt und haben in fast allen Spielen 90 Minuten gespielt. Sehen Sie sich mittlerweile in der Rolle eines Führungsspielers bei Union?

Vielleicht kann ich das noch werden. Es gibt ja auch andere Spieler, die länger hier sind. Bei Hertha war ich am Ende Kapitän und es stimmt, dass ich mich in einer Führungsrolle sehr wohlfühle. Ich bin eher ein Anführer, indem ich auf dem Platz alles gebe, ständig arbeite und niemals aufgebe. Das ist meine Mentalität.

Zur Person Lucas Tousart, 27, gab 2015 sein Debüt in der französischen Ligue 1 für Olympique Lyon. Von 2020 bis 2023 spielte Tousart für Hertha BSC. Seit dem vergangenen Sommer läuft er für den 1. FC Union auf.

Bei Hertha waren Sie für diese Mentalität auch geliebt. Wie schwer fiel damals die Entscheidung, zum Stadtrivalen zu wechseln?

Am Anfang dachte ich: Das kann ich nicht machen. Ich hatte auch andere Angebote, aber ich kannte Union, und ich wusste, dass sie eine Mannschaft und ein Verein sind, die gut zu mir passen. Für die Fans ist so ein Seitenwechsel nicht vorstellbar, aber für uns Spieler ist es anders und ich musste an meine Karriere denken. Am Ende sagte ich mir: Ich habe bei Hertha alles gegeben, ich habe bis zum Ende für diesen Verein gekämpft, es kann mir keiner etwas vorwerfen. Auch, wenn ich verstehen kann, dass mir manche das übel genommen haben.

Hatten Sie auch negative Reaktionen von Hertha-Fans?

Ja, die gibt’s sogar heute noch ab und zu. Manchmal gibt es auch auf der Straße oder beim Einkaufen den einen oder anderen Spruch. Aber es bleibt eher freundlich.

War es am Ende auch eine Entscheidung für einen Verbleib in Berlin? Sie haben immer wieder betont, dass Sie und Ihre Familie sich hier wohlfühlen.

Das war tatsächlich ein Faktor. Die Lebensqualität ist hier in Berlin sehr hoch und die deutsche Mentalität passt sehr gut zu meiner. Die Menschen hier sind sehr fleißig, sehr akribisch, aber sie wissen auch runterzukommen und die Zeit nach der Arbeit zu genießen. Auch bei Union fühle ich mich deswegen sehr wohl. Der Verein steht für Werte wie harte Arbeit und Demut, die auch meine sind.

War die Zeit in Berlin bisher nicht trotzdem auch eine Enttäuschung für Sie? 2020 kamen Sie als Rekordtransfer und Champions-League-Spieler zu Hertha, und seitdem haben Sie nur mit Abstiegskampf zu tun.

Es hätte besser laufen können, das stimmt. Vor allem bei Hertha lief es am Ende nicht so wie erhofft. Wir wollten um die europäischen Plätze spielen und waren dann ständig im Abstiegskampf. Aber ob es deswegen die falsche Entscheidung war, nach Deutschland zu kommen? Das weiß man ja nie vorher. Vielleicht wäre es auch nicht gut gelaufen, wenn ich in Lyon geblieben wäre. Ich wollte unbedingt ins Ausland gehen und ein neues Land kennenlernen.

Waren Sie immer so germanophil oder mussten Sie den deutschen Fußball erst lieben lernen?

Als Kind habe ich die deutschen Mannschaften in der Champions League gesehen und war natürlich von Vereinen wie Bayern München oder Borussia Dortmund begeistert. Auch Werder Bremen damals mit Johan Micoud und Claudio Pizarro: Das waren legendäre Mannschaften. Aber ich habe die Liga eigentlich erst hier lieben gelernt. Die Stadien hier sind immer voll, die Atmosphäre immer spektakulär. Es gibt auch sehr viele Tore, du siehst eher selten ein 0:0. Das ist ganz anders als in Frankreich.

Es gibt also nichts, was Sie von der Heimat vermissten, nicht einmal das Essen?

(lacht) Gut, das Essen fehlt mir schon. Mit der deutschen Küche ist es ja ein bisschen…kompliziert. Es gibt hier natürlich auch sehr tolle Restaurants und in Berlin ist es nicht schwer, gute französische Produkte zu finden, also eigentlich haben wir da keine Probleme. Aber irgendwann lade ich die ganzen Berliner zu mir ins südfranzösische Aveyron ein und koche Saucisse mit Aligot. Danach kehren sie nie wieder zur Bratwurst zurück.

Haben Sie Hoffnung, im kommenden Sommer wieder in Frankreich zu sein? Bei den Olympischen Spielen in Tokio gehörten Sie zum Kader der „Bleus”. Diesmal wären es für Sie sogar Spiele in der Heimat.

Ja, aber da erwarte ich eher nichts. Bei Olympia darf man ja nur drei Spieler nominieren, die älter als 23 sind, und mit Trainer Thierry Henry hatte ich bisher keinen Kontakt. Ich glaube nicht, dass es etwas wird.

Sie werden also auch im August noch in Berlin leben, sogar im Falle eines Abstiegs?

Darüber mache ich mir gerade keine Gedanken. Ich gebe alles für diesen Verein, damit wir in der ersten Bundesliga bleiben.