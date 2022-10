Unions Stadion-DJ Sven „Wumme“ König „Pass auf, dass die Lieder nicht verboten sind“

An jenem verregneten Donnerstag im September berührte Weltgeschichte einen ohnehin schon historischen Fußballabend. Im Stadion an der Alten Försterei feierte der 1. FC Union seine Europa-League-Premiere, das erste internationale Pflichtspiel im eigenen Haus. Am gewohnten Platz im Container über der Gegengerade: Stadion-DJ Sven König, den hier alle nur „Wumme“ nennen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden