Unions Torhüter Frederik Rønnow im Interview „Ich habe das Gefühl, ich kann jeden Ball halten“

Herr Rønnow, der 1. FC Union steht fünf Spieltage vor Saisonende auf dem dritten Platz in der Bundesliga. So langsam müssen Sie doch mal laut über die Champions League nachdenken.

Es hört sich vielleicht komisch an, aber wir reden immer noch gar nicht über die Champions League. In der Kabine lief sicherlich schon auch mal die Hymne, aber das war wirklich nur aus Spaß. Wir denken einfach von Spiel zu Spiel, denn mit dieser Einstellung waren wir auch die ganze Saison sehr erfolgreich. Ich weiß, dass das langweilig ist und keine guten Schlagzeilen macht, aber es ist so.