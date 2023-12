Unsere Spiele des Jahres Als der 1. FC Union sich an die Tabellenspitze katapultierte

Zugegeben: Ein paar Zweifel hatte ich nach der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer 2023 schon. Würde sich der „Hype um den Frauenfußball“ fortsetzen? Würde es den oberen Ligen gelingen, das wachsende Interesse aufzufangen und in die Stadien zu tragen? Zumindest in Berlin wurden meine Hoffnungen erfüllt, das zeigte sich exemplarisch am 17. September auf dem Fritz-Lesch-Sportplatz.

Da trat der 1. FC Union im Spitzenspiel der Regionalliga Nordost gegen den FC Viktoria 89 an. Beide Teams lieferten sich ein hoch spannendes Duell auf Augenhöhe. Am Ende setzte sich Union mit 1:0 durch und sicherte sich die Tabellenführung. Bis dato haben die Fußballerinnen diese weiter ausgebaut und besitzen damit beste Chance, sich ihren Traum vom Aufstieg in die Zweite Liga zu erfüllen.

Serie zu Höhepunkten des Berliner Sports 2023 war ein Jahr voller spannender Spiele und mitreißender Entscheidungen im Berliner Sport. Unsere Autorinnen und Autoren waren bei vielen davon dabei. In der Serie Unsere Spiele des Jahres wollen wir Sie noch mal daran teilhaben lassen.

Doch es war nicht nur das hart erkämpfte Ergebnis, das die beeindruckende Entwicklung des Teams verdeutlichte, sondern ebenso die Stimmung vor Ort. Bereits Tage zuvor war das Spiel ausverkauft gewesen, rund 1500 Zuschauende in Union-Fankleidung brüllten begeistert die Namen der Spielerinnen. Ich nahm Platz neben einem Vater und seinem Sohn, die seit Jahren die Spiele des Vereins mitverfolgen, anfangs nur bei den Männern und mittlerweile auch bei den Frauen.

Der Verein hat die Spielerinnen mit Profiverträgen ausgestattet

Während ich es mir auf dem Boden bequem machte (es gibt keine Sitzmöglichkeiten auf dem Sportplatz, nur einen Hügel neben dem Spielfeld), hörte ich jemanden sagen: „Bei den Männern kriegt man eh keine Karten, also gehen wir zu den Frauen.“ Dass die Frauen unter alteingesessenen Fans immer präsenter werden, hängt aber auch maßgeblich mit der Arbeit des Vereins zusammen. Dieser hat die Fußballerinnen in diesem Jahr mit Profiverträgen ausgestattet – als erstes deutsches Regionalliga-Team überhaupt.

Die Spielerinnen müssen seither neben dem Training unter der Woche und den Spielen am Wochenende nicht mehr arbeiten, studieren oder für ihre Ausbildung lernen. Sie können sich voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Das spiegelte sich am 17. September auch auf dem Spielfeld wider: Sie traten gegen Viktoria von Beginn an konzentriert und dominant auf, obwohl die Gegnerinnen ihnen körperlich deutlich überlegen waren.

Unions Fans unterstützen das Frauenteam. © IMAGO/Matthias Koch

Zunächst mangelte es Union noch ein wenig an der letzten Konsequenz vor dem Tor: Dina Orschmann lieferte nach rund 20 Minuten eine starke Vorlage, die jedoch nicht verwandelt wurde. Acht Minuten später klappte es dann aber: Orschmann nutzte die Lücke in Viktorias Abwehr clever aus und versenkte den Ball dieses Mal selbst im Tor. Dafür erntete sie tosenden Applaus von den Zuschauerrängen, äh von den Fans auf dem Grashügel.

In der Pause genehmigten sich einige Zuschauer dann Würstchen und Bier oder ließen sich mit dem Maskottchen ablichten. Die Würstchenbuden und Besuche von Ritter Keule sind ebenfalls Teil der Professionalisierung. Die zweite Halbzeit war ein Duell auf Augenhöhe. Für einen kurzen Schreck sorgte ein Zusammenprall von Unions Kapitänin Lisa Heiseler mit der kanadischen Spielerin Danya Barsalona von Viktoria, der jedoch folgenlos blieb. Zwischenzeitlich kochten die Emotionen auf beiden Seiten etwas hoch, doch Union gelang es schließlich, das 1:0 über die Zeit zu bringen und die drei Punkte mitzunehmen.

Auch über die darauffolgenden Monate hielten die Unionerinnen das hohe Niveau aufrecht, das sie gegen Viktoria an den Tag gelegt hatten. Viel passender hätte der Spruch auf einem Banner daher kaum sein können: „Unions Zukunft ist weiblich“, war darauf zu lesen.

Zwar müssen die Köpenickerinnen nochmal in der Rückrunde gegen Viktoria ran. Mittlerweile haben sie sich aber einen Vorsprung von neun Punkten auf Viktoria erarbeitet, das auf Rang zwei steht. Und sollte es danach in der Relegation tatsächlich mit dem Aufstieg klappen, dann wäre doch auch eine Heimspielstätte denkbar, die mehr Platz und richtige Zuschauerränge bietet. Vielleicht sogar die Alte Försterei?