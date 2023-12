Unsere Spiele des Jahres Hertha BSC, der HSV und ganz viel Wahnsinn

Hertha BSC und die Chance auf etwas Großes, das ist so eine Sache. Schauen wir nur mal – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – auf einige Beispiele aus verschiedenen Jahrzehnten und Wettbewerben.

1987 hätte in der Aufstiegsrunde gegen den BVL 08 Remscheid ein Punkt gereicht, um nach einem Jahr in die Zweite Liga zurückkehren. Hertha verlor nach Führung 1:3. 1992 hatte sich Hertha an die Zweitliga-Spitzengruppe herangekämpft. Nun ging es vor fast 23.000 Zuschauern gegen Bayer 05 Uerdingen. Endstand 0:5, Aufstiegsträume erledigt.