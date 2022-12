„Vater...meine Stärke ist deine“ Pelés Familie versammelt sich in Brasilien am Krankenbett

An Weihnachten hat sich die Familie der brasilianischen Fußball-Legende Pelé im Albert-Einstein-Hospital in São Paulo an seinem Krankenbett versammelt. Tochter Kely Cristina Nascimento postete am Samstagabend (Ortszeit) ein Familien-Foto auf ihrer Instagram-Seite, auf dem unter anderen auch Pelés Frau Marcia Aoki zu sehen ist.

„Frohe Weihnachten. Dankbarkeit, Liebe, Zweisamkeit, Familie. Die Essenz von Weihnachten. Wir danken euch allen für all die Liebe und das Licht, das ihr sendet. In diesem verrückten und erstaunlichen Leben wäre ich nichts ohne sie“, schrieb die 55-Jährige zu dem Bild. „In diesem verrückten und überraschenden Leben wäre ich nichts ohne sie. Heute und für immer: Frohe Weihnachten und alles Gute.“

Auch Pelés Sohn Edson „Edinho“ Cholbi do Nascimento (52) kam ins Krankenhaus. Der frühere Torhüter postete auf Instagram ein Bild, auf dem er die Hand der Fußball-Legende hält. Unter dem Foto ist ein in Flammen stehendes Herz zu sehen. Dazu schrieb er: „Vater...meine Stärke ist deine.“

Eine weitere gemeinsame Nacht. Kely Cristina Nascimento, Tochter von Pelé

Bereits am Freitag hatte Kely Cristina Nascimento ein Foto mit ihrem Vater veröffentlicht. „Wir sind immer noch hier, im Kampf und im Glauben. Eine weitere gemeinsame Nacht“, schrieb Kely Cristina Nascimento zu dem am Freitag auf Instagram veröffentlichten Foto. Darauf ist zu sehen, wie sie ihren 82 Jahre alten Vater im Krankenhausbett umarmt.

Auch IOC-Präsident Thomas Bach schickte eine Grußbotschaft. „Pelé, unsere Gedanken sind bei dir“, schrieb der 68-Jährige auf Twittera: „Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute.“ 2016 hatte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees Pelé in dessen Heimatstadt Santos den Olympischen Orden verliehen.

Das Albert-Einstein-Hospital hatte am Mittwoch mitgeteilt, Pelé weise ein Fortschreiten seiner Krebs-Erkrankung auf und benötige eine intensivere Betreuung aufgrund von Nieren- und Herzproblemen.

Der dreimalige Weltmeister befindet sich seit dem 29. November in dem Krankenhaus, um die Chemotherapie gegen einen Dickdarmtumor neu einzustellen. Medienberichten zufolge soll die Chemotherapie bei Pelé zuletzt nicht mehr angeschlagen haben.

Noch vor eineinhalb Wochen hatten die Ärzte erklärt, dass der 82-Jährige auf dem Weg der Besserung sei. Die Erklärung der Ärzte ließ die Sorgen um einen der größten Fußballer aller Zeiten wachsen.

Seine Töchter Kely Nascimento und Flavia Arantes Nascimento hatten vor Weihnachten Gerüchten widersprochen, dass ihr Vater im Sterben liege. Am Mittwoch hatten sie dann erklärt, dass sie Weihnachten bei ihrem Vater im Krankenhaus verbringen wollten. „Unser Weihnachten zu Hause fällt aus.“ Gemeinsam mit den Ärzten hätten sie entschieden, „dass es aus verschiedenen Gründen besser für uns wäre, hier zu bleiben – mit all der Betreuung durch diese neue Familie bei Einstein!“

Die Schwestern dankten den Fans ihres Vaters für deren Unterstützung und wünschten ihnen ein frohes Fest. „Wir werden diesen Raum in ein Sambodrom verwandeln (nur ein Witz), wir werden Caipirinhas machen (kein Witz!!)„, scherzten sie in Anspielung auf den beliebten brasilianischen Cocktail und den berühmten Austragungsort für den Wettbewerb der Sambaschulen beim Karneval von Rio.

Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé, gilt als einer der größten Fußballer aller Zeiten. In den vergangenen Jahren hatte der Fußball-Weltmeister von 1958, 1962 und 1970 jedoch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Nach dem Sieg Argentiniens im Endspiel gegen Frankreich gratulierte Pelé auf Instagram Mannschaftskapitän Lionel Messi. „Glückwunsch an Argentinien! Diego (Maradona, der am 25. November 2020 starb) lächelt jetzt wahrscheinlich“, schrieb er.

Pelé verfolgte auch vom Krankenhaus aus, wie Brasiliens Star Neymar seinen Torrekord von 77 Treffern mit der „Seleção“ einstellte. Fifa und WM-Gastgeber Katar wünschten dem 82-Jährigen ihrerseits mit einer Lichtshow und Riesenporträts an Gebäuden gute Besserung. (AFP, dpa)

