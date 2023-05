Viel Nachfrage, aber kein Platz Cricket wird immer populärer

Es gibt auf der Welt kaum eine Sportart, die so erfolgreich gewesen ist wie T20-Cricket. Wenn die besten Spieler der Welt bei der Indian Premier League die Bälle um sich schlagen, schalten jedes Jahr Hunderte Millionen Zuschauer ein, und vor einer Woche konnte man sehen, warum das so ist. Als die Hyderabad Sunrisers mit der letzten Aktion des Spiels gegen die Rajasthan Royals in Jaipur gewannen, war das Spannung pur. Perfekt dramatisierter, moderner Leistungssport vom Feinsten.