„Vielleicht stehen die Sterne mit uns“ Spreefüxxe bangen um den Aufstieg

Etwas verschenkt fühlt sich die Saison doch an. Wie oft hatten die Spreefüxxe die Chance, sich an der Spitze abzusetzen? Wie oft konnten die Ausrutscher der Gegnerinnen dann doch nicht genutzt werden? Wie oft folgte auf ein überzeugendes Spiel eine Leistung unter den eigenen Möglichkeiten? „Das hat so viel Kraft gekostet“, sagt Trainerin Susann Müller, die versucht, möglichst gelassen auf den letzten Spieltag zu blicken.