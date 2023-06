Vierter Meistertitel für Spandaus Wasserballerinnen „Wer ist der FC Bayern München?“

Mindestens eine Sache haben der Fußball-Bundesligist FC Bayern München und der Wasserball-Bundesligist Spandau 04 gemeinsam: Beide Vereine haben gleich zweimal in dieser Saison den Meistertitel geholt, sowohl bei den Frauen als auch den Männern. Auf diese Gemeinsamkeit bezog sich auch Spandaus Präsident Hagen Stamm am Samstagabend immer wieder, als er am Mikrofon das Spiel des Frauenteams gegen Bayer Uerdingen kommentierte. Normalerweise hält Stamm sich bei den Spielen zurück, schaut eher vom Beckenrand zu, doch am Samstag übernahm er kurzerhand das Mikrofon und durfte am Ende des Matches das beeindruckende Ergebnis von 15:4 verkünden.