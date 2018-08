Vom FC Liverpool kommt der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der dort sowohl die offensive als auch defensive Position bekleiden kann. Er ist technisch versiert und kopfballstark - was schon seine Größe von 1,91 Meter verrät. Der aktuelle serbische A-Nationalspieler, der dem diesjährigen WM-Kader in Russland angehörte, wurde 2015 mit der U20-Auswahl seines Landes in Neuseeland gegen Brasilien Weltmeister. Grujic stammt aus dem Nachwuchs von Roter Stern Belgrad, mit deren Profis er auch serbischer Meister wurde. Bei Hertha BSC wird die Rückennummer 15 tragen.

Mehr zum Thema Herthas Trainer vor dem Start Pal Dardai hätte gerne noch zwei neue Spieler

"Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Ich hatte einige Angebote vorliegen", so Grujic nach der Unterschrift. Herthas Manager Michael Preetz ergänzte: "Mit Marko haben wir genau den Spielertyp für das zentrale Mittelfeld bekommen, den wir gesucht haben. Er ist technisch stark und passt mit seinen defensiven und offensiven Qualitäten, seiner Physis im Zweikampf und seinem guten Kopfballspiel perfekt in unser Anforderungsprofil." Damit hat Trainer Pal Dardai einen seiner zwei geforderten neuen Spieler schon bekommen. (Tsp)