Volleyballer Cody Kessel muss die BR Volleys verlassen „Das Timing war brutal“

Wenn man Cody Kessel einen Gegenstand zuordnen müsste, dann am ehesten einen Flummi. Der US-Amerikaner springt auf dem Spielfeld ständig auf und ab, um einen Ball zu erwischen oder für Stimmung zu sorgen. Auch in schwierigen Momenten gelang es ihm beim Bundesligisten BR Volleys immer wieder, seine Teamkollegen zu motivieren und anzuspornen. In den vergangenen fünf Jahren, die er für Berlin aufschlug, gehörte er sportlich und menschlich zu den Führungsfiguren. Doch nun wird er den Verein verlassen.

Auf der Saisonabschlussfeier vor wenigen Wochen wurde sein Name nicht aufgezählt, als die Abgänge verkündet wurden. Doch am Montag gab der Klub nun bekannt, dass sich die Wege im Sommer trennen würden. Für viele Fans kommt der Abschied überraschend. Gerade Kessel nahm sich nach den Spielen häufig Zeit, um Autogramme zu geben oder gemeinsame Fotos zu knipsen. In Berlin lernte er Deutsch und spielte eine zunehmend wichtige Rolle für die Repräsentation des Klubs.

Ein offizieller Abschied von seinen Fans blieb Kessel allerdings verwehrt, da er erst einige Tage nach der Saisonabschlussfeier von der ausbleibenden Vertragsverlängerung erfuhr. Nun befindet er sich bereits in Kalifornien beim Training mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft. „Die letzten Wochen waren sehr intensiv“, sagt Kessel am Telefon. „Das Timing war brutal. Von den meisten habe ich mich nicht verabschiedet.“

Auch in den Kommentarspalten der sozialen Medien kritisierten Fans den „unwürdigen Abschied“ und die „schlechte Kommunikation“. Volleys-Manager Kaweh Niroomand erklärt das Vorgehen wie folgt: „Bei der Saisonabschlussfeier stand noch nicht fest, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Zwar gab es eine Tendenz, aber wir wollten warten, bis es endgültig ist.“

Kessel erhielt zuletzt wenig Spielzeit

Er bedauert den Abschied vom lamgjährigen Spieler. „Es ist fast wie in einer Liebesbeziehung: Man geht nie ohne Schmerzen. Cody wurde von allen gemocht. Aber leider sind das Entscheidungen, die man treffen muss. Ob unsere sportliche Idee letztlich aufgeht, werden wir sehen.“

Die Entscheidung hat nicht zuletzt mit der Position des Außenangreifers zu tun. Zuletzt war dort vor allem Kapitän Ruben Schott für die Annahme zuständig und Timothée Carle übernahm den Angriff.

„Wir wollen Treue honorieren“, sagt Niroomand, „aber uns gleichzeitig sportlich verbessern. Für Cody war die Saison ein wenig unglücklich: Er erhielt kaum Chancen, sich über eine längere Spieldauer zu empfehlen und den Spielrhythmus zu halten.“ Niroomand gesteht auch ein, dass die Kommunikation bezüglich des Vertrags möglicherweise nicht ideal gelaufen sei. „Das war eine unglaublich schwere Entscheidung.“

Vom Neuling zur Identifikationsfigur

Wenn Kessel über seine Zeit in Berlin spricht, dann klingt er wehmütig und zugleich euphorisch. Insgesamt viermal gewann er mit der Mannschaft die Meisterschaft, dreimal wurde er Pokalsieger. Zuletzt gehörte er zwar nicht mehr zur Startaufstellung, doch in entscheidenden Momenten war er zur Stelle.

Kessel erlebte während seiner Zeit in Berlin auch eine persönliche Entwicklung. Zu Beginn, im Jahr 2019, spielte er mit Volleyball-Legenden wie Georg Klein oder Jeffrey Jendryk, von denen er sich einiges abschauen konnte. „Damals wurde für mich ein Kindheitstraum wahr“, erinnert er sich.

Später war es genau andersherum: Als Mitglied des Mannschaftsrates prägte er den Verein und wurde für jüngere Spieler zur Identifikationsfigur. „Ich hoffe, ich konnte meine Liebe für den Klub, den Sport und die Stadt mit weitergeben.“ Auch abseits des Spielfelds tat er sich hervor, indem er ein Buch veröffentlichte oder Nachwuchsspielern in den sozialen Medien Tipps gab.

Von einigen Fans und Mitgliedern des Vereins wurde er „Eule“ genannt. Zum einen, weil er in Momenten der Euphorie mit weit ausgebreiteten Armen wie beflügelt auf seine Teamkollegen zustürmte. Zum anderen, weil die Eule in seiner Heimat Colorado als Symbol der inneren Weisheit gilt.

Die Energie in der Halle wird er vermissen

Bevor der 32-Jährige zu den Volleys kam, schlug er für die SVG Lüneburg auf. In Berlin gefiel es ihm besonders gut, nicht nur aufgrund des Vereins, sondern auch wegen der Stadt. „Der Teamzusammenhalt im Verein ist unglaublich. Das Projekt BR Volleys ist nicht der Erfolg eines Einzelnen, sondern alle wirken daran mit. Ich werde meine Zeit in Berlin nie vergessen, das war eine großartige Erfahrung“, sagt Kessel. „Dass 8000 Zuschauende zu den Spielen kommen, ist einzigartig in Europa. Die Energie in der Halle werde ich vermissen.“

In Berlin lernte Kessel zudem seine Partnerin Nina kennen, mit der er sich verlobte. „Es gehört zum Lifestyle eines Volleyballers, den Wohnort regelmäßig zu wechseln. Aber sie hat noch nie außerhalb von Berlin gelebt. Wir versuchen, das gemeinsam hinzubekommen.“

Wohin es ihn als Nächstes verschlägt, steht offiziell noch nicht fest. Kessel erhielt bereits einige Angebote, sowohl innerhalb Deutschlands als auch außerhalb. Kurzzeitig kursierten Gerüchte, dass es ihn zum Bundesligisten Netzhoppers Königs Wusterhausen verschlägt, nachdem Kessel in einem längeren Gespräch mit Netzhoppers-Manager Dirk Westphal gesichtet worden war. „Einige Fans haben sich schon gefreut, dass ich gar nicht weit weg leben werde. Aber an den Gerüchten ist nichts dran. Dirk und ich kennen uns vom Beachvolleyball, wir haben uns nur unterhalten.“

Doch unabhängig davon, wo Kessel als Nächstes aufschlägt, wollen er und seine Partnerin ihre Wohnung zunächst behalten. „Ich habe mir hier ein Leben aufgebaut. Ich sehe mich selbst weiterhin in Berlin“, sagt Kessel. „Ich bin mir sicher, dass ich nicht für immer wegbleibe.“