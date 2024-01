Tagesspiegel Plus Von Hertha BSC in die große Fußballwelt : Lazar Samardzic zaubert bald in Neapel

Elf Jahre spielte Lazar Samardzic für Hertha BSC. Nach dem turbulenten Abschied 2020 hat er sich in Italien etabliert. Nun steht er vor dem nächsten großen Schritt seiner Karriere.