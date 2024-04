Vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Kaiserlautern Der 1. FC Saarbrücken empfindet Regen als Segen

Am Tag vor dem größten Spiel der Saison ist die Stimmung in Saarbrücken gelöst. Das hat wenig mit der eigenen Form zu tun, auch nicht mit dem Gegner. Sondern mit dem Wasser. Denn am Montagnachmittag ist das Vereinsheim des 1. FC Saarbrücken, ein zweckmäßiger Flachbau, Bierwerbung über der Tür, bröckelnder Putz, Wohngebiet in Sichtweite, überspannt mit grauen Wolken.