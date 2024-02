Vor dem Essen was auf die Fresse Boxer Mardenli kämpft sich nach oben

Erst gab es was auf die Zwölf, danach ein gemeinsames Abendessen mit dem Geschlagenen. Mohamad Mardenli erzählt von dem Abend nach seinem jüngsten Kampf als sei nichts gewesen. Dabei hatte er Gegner Etan Bayramoglu mit einem Feuerwerk an Schlägen nach zwei Minuten und 16 Sekunden geradezu K.o. geprügelt und um den Nürnberger sah es danach nicht ganz so gut aus. Am Abend sei es Bayramoglu aber eben schon viel besser gegangen, erzählt der Sieger. „Seine Frau war beim Essen auch dabei, wir haben uns gut verstanden.“

Am 11. Februar hat der 39-jährigte Berliner im zehnten Profikampf um zehnten Mal gewinnen und bereits zum achten Mal in Folge durch einen Knockout in der ersten Runde. Zwar war der Weg dahin gegen Etan Bayramoglu minimal schwieriger als von ihm angenommen – kurz nach Beginn des Kampfes lag Mardenli auf den Brettern und wurde angezählt, aber bei „fünf“ stand er wieder auf und dann war ja auch bald alles vorbei.

Auf Rang 131 der Weltrangliste hat Mardenli sich nun vorgeboxt. Der Halbschwergewichtler begann erst im Jahr 2017 überhaupt mit dem Profiboxe. Deutscher Meister ist er schon und nun will er weiter in schnellen Schritten und besser mit schnellen Schlägen nach oben: Im April kämpft Mardenli in Hof gegen David Kerkmann aus Gütersloh, auf der Weltrangliste auf Platz 95, ebenfalls boxreife 39 Jahre alt und auch mit beeindruckender Bilanz von 18 Siegen in 18 Kämpfen, 16 Knockouts. Mit einem Sieg würde sich Mardenlin bis auf Platz 29 der Weltrangliste verbessern, er käme also der Spitze und seinem großen Traum immer näher, irgendwann dann mal um den Weltmeistertitel eines großes Verbandes kämpfen zu dürfen.

Der kommende Gegner, ein großgewachsener Blondschopf mit dem sympathischen Beinnamen „Mr. Bomb“, hat etwas dagegen. „In der siebten Runde liegst du“, hat david Kerkmann Mardenli schon mal ausrichten lassen. Mardenlins Replik: „Wenn es dann überhaupt zur siebten Runde kommt, mein Freund.“ Trotz des verbalen Schlagabtausches im Vorfeld, sei der Gegner aus Gütersloh aber „ein sehr sympathischer Mensch“, sagt der Berliner Mardenli.

Wenn er so mit viel Ruhe spricht und seine Arme langsam auf und ab bewegt, dann bringt man den Mann der vor dem Profisport eine Karriere als Model eingeschlagen hatte, ihn womöglich nicht mit dem Beruf des Boxers in Verbindung. Er wirkt sehr kontrolliert. Woher kommt die Faszination für den Kampfsport? Boxen finde er unglaublich faszinierend“, erzählt Mohamad Mardenli. „Wenn ich in den Ring steige, findet eine Verwandlung statt, da kommt dann etwas aus mir heraus, das kämpfen will. Aber eben in einem sportlichem Rahmen.“

Trotz seiner K.o.-Serie sieht Mohamad Mardenli bei sich auch noch Potenzial nach oben. Im Training arbeitet er nun vor dem Fight im April an seiner Konzentration. „Ich bin zuletzt in den ersten Sekunden in den Kämpfen etwas zu unkonzentriert gewesen. Da muss ich anders reingehen, sonst kassiere ich vielleicht doch mal einen Treffer und alles läuft nicht so wie gewünscht.“ Und dann würde das gemeinsame Abendessen mit dem Gegner danach womöglich nicht so gut schmecken. Und das will ja keiner.