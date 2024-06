Vor dem großen Männerfinale der French Open Was für Alexander Zverev spricht und wo Carlos Alcaraz Vorteile hat

Alexander Zverev kann am Sonntag als erster deutscher Tennisspieler in der Profi-Ära die French Open gewinnen und damit das schaffen, was einem Boris Becker oder Michael Stich verwehrt blieb. Überraschend kommt sein Finaleinzug nicht und auch wenn sein Gegner Carlos Alcaraz international deutlich mehr Strahlkraft besitzt, so ist Zverev in diesem vielleicht größten Match seiner Karriere ganz sicher nicht chancenlos. Vor dem Duell (15 Uhr/Eurosport) blicken wir auf das, was beide Spieler auszeichnet und wo ihre Stärken und Schwächen liegen.