Vor dem möglichen Bundesliga-Abstieg Fünf Schicksalsfragen an den 1. FC Union

Vor fünf Monaten spielte der 1. FC Union noch in der Champions League gegen Real Madrid. Nach dem dramatischen 2:3 beim 1. FC Köln am vergangenen Wochenende steht der Köpenicker Verein nun kurz vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga.

Es ist ein Absturz, den kaum einer für möglich gehalten hätte und der so oder so zu einem großen Umbruch im Sommer führen könnte. Vor dem Saisonfinale am Sonnabend stellen wir fünf Fragen für Unions Zukunft.

Wer wird neuer Trainer?

Ob Union absteigt oder nicht: im Sommer muss entschieden werden, wer das nächste Kapitel der Vereinsgeschichte schreiben soll. Nach der Trennung von Vereinslegende Urs Fischer im vergangenen November wählte man mit Nenad Bjelica eine pragmatische Lösung. Der Kroate sollte vor allem den Klassenerhalt sichern, um sich dann womöglich als langfristiger Nachfolger in Stellung zu bringen. Ihm gelang aber am Ende weder das eine noch das andere, weshalb Union nun vor einem Dilemma steht.

Dirk Zingler, Präsident von Union Berlin, bei einer Pressekonferenz nach dem Rausschmiss von Trainer Nehad Bjelica. © dpa/Andreas Gora

Setzt man – vor allem im Fall des Abstiegs – wieder auf eine Übergangslösung, die das Schiff erst einmal stabilisieren soll? Oder sucht man ausdrücklich nach dem nächsten Urs Fischer, der eine neue Ära aufbaut? Bekommt Interimstrainer Marco Grote bei einem Nicht-Abstieg eine langfristige Chance? Wird seine Assistentin Marie-Louise Eta befördert? Oder versucht man etwa, den arbeitslosen Fischer doch noch zurück nach Berlin zu holen?

Wer wird neuer Sportdirektor?

Für die Trainerfrage ist Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert zuständig, und soll laut dem Präsidenten Dirk Zingler schon jetzt in Kontakt mit möglichen Kandidaten sein. Blöd ist nur, dass Ruhnert selbst womöglich nicht mehr lange im Amt sein wird. Der langjährige Erfolgs-Manager soll über den Sommer hinaus zwar im Verein bleiben, könnte aber laut Zingler bald eine andere Rolle einnehmen.

Sportdirektor Oliver Ruhnert im Gespräch mit Trainer Marco Grote. © imago/Contrast/IMAGO/O.Behrendt

Der designierte Nachfolger war bis vor Kurzem Union-Legende Michael Parensen, der nach dem Ende seiner Spielerkarriere zunächst unter Ruhnert lernte und ab 2022 als Technischer Direktor arbeitete. Doch im April trennte sich Union überraschend von Parensen, der laut Zingler nicht „die gleichen Ideen zur Fortsetzung unseres Weges“ hatte.

Der Abgang von Klublegende Parensen Michael Parensen kam im Winter 2009 als vielseitiger Defensivspieler zum damaligen Drittligisten, wurde in insgesamt 249 Einsätzen zum absoluten Publikumsliebling und stieg mit den Köpenickern in die Fußball-Bundesliga auf. Seit 2022 war er nach seinem Karriereende 2020 als Technischer Direktor die rechte Hand von Manager Oliver Ruhnert. In den vergangenen Jahren war Parensen immer wieder als möglicher Nachfolger von Ruhnert gehandelt worden. Im April endete die Zusammenarbeit nach mehr als 15 Jahren plötzlich und überraschend.

Wer nun auf Ruhnert folgen wird, ist unklar. Ein bekannter Name dürfte es aber nicht sein. Union setzt in der Regel lieber auf interne Lösungen, und wie er in der Vergangenheit öfter betont hat, hält der Vereinspräsident sehr wenig von Sportdirektoren, die ständig innerhalb der Bundesliga den Verein wechseln.

Was passiert mit dem Kader?

Ein Grund für den Absturz in dieser Saison ist der schlecht balancierte Kader. Schon im Mai 2023 hatte Ruhnert gewarnt, dass die Kaderplanung in der Champions League viel schwieriger sein würde, und so hat es sich am Ende auch erwiesen. Zum Saisonende hat Union eine unglückliche Mischung aus enttäuschten Stars, unerfahrenen Stürmern und konkurrierenden Bundesliga-Routiniers. Im Sommer wird es so oder so zu einem großen Umbruch kommen.

Da der Verein generell kürzere Spieler-Verträge bevorzugt, dürften sich der finanzielle Schaden eines Ausverkaufs im Rahmen halten. Und Kader-Umbrüche sind in Köpenick ohnehin ja die Regel und nicht die Ausnahme. Wichtig wird aber sein, dass einige Führungsspieler – sei es Christopher Trimmel, Robin Knoche oder Rani Khedira – gehalten werden können, um den Übergang wie in den vergangenen Jahren zu glätten.

Müssen die Umbau-Pläne überdacht werden?

Mit der Eröffnung des neuen Leistungszentrums und dem geplanten Stadionumbau steht Union aktuell mitten in einer Phase des infrastrukturellen Wachstums. Wie Zingler immer betont hat, war die Basis dafür stets der sportliche Erfolg. Aber was ist, wenn der sportliche Erfolg mal weg ist?

5 Jahre spielt Union mittlerweile in der Ersten Bundesliga.

Groß verändern sollte sich auch bei einem Abstieg hier nichts. Der Stadionausbau war sowieso schon zu Zweitliga-Zeiten geplant, und bleibt nach dem extremen Zuwachs an Mitgliedern dringend nötig. Zudem sprach Zingler bei der letzten Jahreshauptversammlung von einem neuen wirtschaftlichen Plateau, das der Verein unabhängig vom sportlichen Abschneiden in dieser Saison erreicht habe. Wenn der Verein seine langfristigen Pläne nur wegen des Abstiegs groß überdenken müsste, wäre das also eine böse Überraschung.

Welche Ziele gibt es in Zukunft?

Sollte Union die Klasse halten, wird sich an die Zielsetzung kaum etwas ändern. Denn auch mitten im Wahnsinn der letzten Jahre sprach man immer zuerst von dem Klassenerhalt.

Interessanter wird es, wenn Union absteigt. Nach fünf Jahren Erstklassigkeit sieht sich Union schließlich mittlerweile als Bundesligist. Anders als vor drei oder vier Jahren gäbe es also durchaus den Anspruch, schnell wieder aufzusteigen.

Gleichzeitig wäre dies Unions erster Abstieg seit fast 20 Jahren, und insofern auch ein Sprung ins Ungewisse. Nach 2019 musste man in Köpenick erstmal lernen, mit dem Erfolg umzugehen. Ab 2024 wird man vielleicht wieder lernen müssen, wie man mit Misserfolg umgeht.