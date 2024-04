Vor dem Rückspiel in der Champions League Der FC Bayern geht am Stock

Wenn Kingsley Coman irgendwann seine Karriere beendet oder den FC Bayern verlässt, hat er einen Platz in den Annalen des Vereins sicher. Weil er ein paar wichtige Tore für die Münchner geschossen hat in erster Linie, den Siegtreffer im Champions-League-Finale gegen Paris St. Germain 2020 zum Beispiel. Aber eben auch, weil er in dieser Ära wohl jener Spieler ist, der am häufigsten verletzt ist.