Vor der Mitgliederversammlung Viele Fans von Tennis Borussia sind in Sorge

Betrachtet man den Spielplan des Oberligisten Tennis Borussia, könnte der Kontrast kaum größer sein: Am Donnerstag empfing die Eichkamp-Elf den Zweitligisten Hertha BSC im Mommsenstadion zu einem Testspiel. Am darauffolgenden Tag findet in der Lichtenberger Hauffstraße die dritte Runde des Berliner Pokals bei Traktor Boxhagen statt.