Vor Leichtathletik-WM Auch Europameisterin Klosterhalfen sagt Start ab

Europameisterin Konstanze Klosterhalfen hat wegen Fußproblemen ihren Start bei der Leichtathletik-WM abgesagt. „Bis zuletzt hatten wir gehofft, dass es mit einem WM-Start klappt. Wir wünschen ihr, dass sie für die Olympiasaison wieder fit an den Start gehen kann“, sagte Cheftrainerin Annett Stein laut Mitteilung vom Montag. Die Weltmeisterschaften in Budapest beginnen am Samstag. Bis zum 27. August wird in Ungarns Hauptstadt um Medaillen gekämpft.

Vor der 26-jährigen Klosterhalfen, die bei der EM vor einem Jahr über 5000 Meter gewonnen hatte, hatten weitere Leistungsträger ihren Start abgesagt. Die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo wird ebenso fehlen wie Vize-Europameistern Lea Meyer (Hindernis). Auch der Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre wird die Titelkämpfe in Ungarn verpassen. (dpa/Tsp)