Vorsicht vor dem Bier nach dem Training Warum Alkohol für Sportler besonders gefährlich ist

„Wenn man so gut spielt, dann kann man auch feiern.“ Dieser Satz, gesagt von Uli Hoeneß, fasst das vermeintliche Dreamteam Sport und Belohnung durch Alkohol perfekt zusammen. Feiernd saßen seine Bayern-Spieler beim Oktoberfest, Bierkrüge wurden in die Kameras gehalten und sicher denken viele Leser*innen jetzt auch sofort, dass man den Sportler*innen doch nicht den Spaß verbieten soll. Dass sie sich das Glas oder die Maß doch wirklich verdient haben. Dass so ein Liter Bier doch kein Problem ist. Und Zack, schon schnappt die Falle der anerkannten Droge Alkohol wieder zu.