Vorspielen bei den Großen Die neuen Nachwuchshoffnungen bei Hertha BSC

Der letzte Einsatz im Jahr 2023 war für Tim Hoffmann früh beendet. Im Regionalligaspiel der U 23 von Hertha BSC gegen Hansa Rostock kurz vor Weihnachten wurde der Defensivspieler schon zur Pause ausgewechselt. Aber mit seiner Leistung auf der Position des Linksverteidigers hatte das ausdrücklich nichts zu tun.

Das vorzeitige Ende seines Arbeitstages lag ausschließlich daran, dass Hoffmann erst drei Tage zuvor mit Herthas U 19 im Viertelfinale des DFB-Pokals 120 Minuten auf dem Platz gestanden hatte.

U 19, U 23 – und jetzt auch noch die Profis: Tim Hoffmann, 18 Jahre alt, ist am Sonntag mit dem Berliner Fußball-Zweitligisten ins Trainingslager nach Spanien gereist. „Er bringt immer Leistung“, sagt Herthas Cheftrainer Pal Dardai über Hoffmanns Auftritte in der Hinrunde.

Schon vor Weihnachten hatte er den Defensivspieler – neben Leander Popp, Julius Gottschalk und Luis Trus – explizit als mögliche Kandidaten für eine Beförderung in den Profikader genannt. Am vergangenen Samstag nun, unmittelbar nach dem Testspiel gegen Aue, erklärte der Ungar, dass Hoffmann der einzige Spieler aus der U 19 sei, der mit nach Spanien reisen werde.

Er bringt immer Leistung. Herthas Trainer Pal Dardai über U-19-Spieler Tim Hoffmann

Das war korrekt, aber letztlich nur die halbe Wahrheit: Denn zu den 24 Feldspielern im Aufgebot der Berliner zählt auch ein Spieler, der sogar noch ein Stück jünger ist als Hoffmann. Boris Lum, 16 Jahre alt und in der U 17 der Berliner aktiv, war am Sonntag ebenfalls an Bord des Flugzeugs nach Alicante.

Dass ausgewiesene Talente im Trainingslager vorspielen dürfen, hat bei Hertha schon Tradition. 2012 in Belek war John Anthony Brooks erstmals dabei, ein Jahr später Robert Andrich. 2017 auf Mallorca durfte sich Arne Maier bei den Profis präsentieren und vor knapp einem Jahr in Florida Pascal Klemens, der inzwischen Stammspieler in Herthas erster Mannschaft ist.

Eine Gewähr, es dauerhaft ganz nach oben zu schaffen, ist das nicht. Robert Andrich zum Beispiel hat nie ein Spiel für Herthas Profis bestritten und musste erst den Umweg über die Zweite Liga nehmen, um letztlich doch bis in die Nationalmannschaft durchzustarten. Für andere wie Ugur Tezel oder Farid Abderrahmane war die Teilnahme am Trainingslager sogar schon die einzige Berührung mit dem Profifußball.

Auch Boris Lum (links, bei einem U-15-Spiel im April 2022) ist mit Herthas Profis ins Trainingslager nach La Manga gereist. © IMAGO/Matthias Koch

Boris Lum, Spitzname Bobo, ist erst im Oktober 16 geworden. Verlässliche Prognosen über seine Entwicklung sind in diesem Alter naturgemäß schwierig. Aber dass sein Talent bei Hertha als außergewöhnlich eingeschätzt wird, lässt sich schon daran ablesen, dass die Berliner den zentralen Mittelfeldspieler im vergangenen Sommer langfristig an sich gebunden haben.

Der U-16-Nationalspieler ist ein Typ wie Noel Aseko der vor anderthalb Jahren aus Herthas U 17 zum FC Bayern München gewechselt ist, der Ende des vergangenen Jahres erstmals im Profikader des deutschen Rekordmeisters stand und am Wochenende im Testspiel gegen den FC Basel den Treffer zum 1:1-Endstand erzielt hat. Lum verfügt über eine hohe Spielintelligenz, ist ein guter Techniker und auf dem Platz immer da zu finden, wo es wichtig ist.

Tim Hoffmann ist nur drei Tage jünger als Pascal Klemens, körperlich aber hinkt er ihm deutlich hinterher. Im Vergleich zu Klemens wirkt Hoffmann biologisch immer noch jung. Er ist lang und schmal und kommt – untypisch für einen Innenverteidiger – eher feingliedrig daher. Umso mehr sticht seine herausragende fußballerische Befähigung ins Auge.

„Er steht über allem“, sagt Herthas U-19-Trainer Oliver Reiß. Zuletzt im Pokal-Viertelfinale gegen Schalke begann Hoffmann links in der Innenverteidigung. Noch vor der Pause tauschte er mit seinem Nebenmann Jaime Sherwood die Seite, später wechselte er dann wieder auf seine angestammte Position zurück. Trainer Reiß lässt seinen Verteidigern in dieser Hinsicht freie Hand. Da beide Linksfüßer sind, dürfen sie selbstständig entscheiden, wer wann wo spielt.

Herausragende Spieleröffnung

Herausragend ist Hoffmanns Spieleröffnung aus der letzten Linie ins offensive Mittelfeld. Die Unterschiede zwischen seinem starken linken und seinem schwächeren rechten Fuß sind dabei minimal. U-19-Trainer Reiß sagt sogar, dass man von einem schwachen Fuß bei Hoffmann eigentlich nicht sprechen könne.

Aber auch verteidigen kann der U-18-Nationalspieler. Er scheut den Infight nicht, ist geschickt und robust in den Zweikämpfen, hat zudem ein gutes Timing. Ein Scout, der Hoffmann schon in der U 16 beobachtet hat, erzählt, dass er schon immer richtig gut gewesen sei. Viel entscheidender aber: „Fußballerisch hat er jedes Jahr draufgelegt.“

Im Sommer 2022 stand der damalige U-17-Bundestrainer Marc-Patrick Meister vor der Frage, ob er für die Europameisterschaft in Israel Pascal Klemens oder Tim Hoffmann in seinen Kader nominieren solle. Letztlich entschied er sich für Hoffmann. Nicht weil er körperlich robuster und athletischer gewesen wäre. Er hielt ihn schlicht für den besseren Fußballer.