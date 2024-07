„Voyeurismus ist inakzeptabel“ Neue Trikots sollen japanische Athletinnen vor Nacktfotos schützen

Es waren erfolgreiche Wochen für die japanischen Volleyballerinnen. Erst qualifizierte sich das Nationalteam für die Olympischen Spiele. Dann holte es bei der Nations League in diesem Sommer die Silbermedaille, nachdem es im Finale knapp gegen Italien verloren hatte.

Die Vorfreude auf Paris, den Höhepunkt des Jahres, ist riesig. Das letzte Mal, dass die Japanerinnen dort etwas holten, ist eine ganze Weile her. 2012 gewannen sie in London Bronze.

Ich habe immer so getan, als würde ich nicht bemerken, wenn die Kameras auf meine Brust oder meinen Hintern gerichtet waren. Reiko Shiota, ehemalige Badmintonspielerin

„Ich bin wirklich glücklich“, sagte Spielführerin Sarina Koga nach der gelungenen Qualifikation gegenüber der „Japan Times“. Die Olympischen Spielen in Paris würden zwar „hart, aber ich möchte mich darauf vorbereiten, damit das Team sein Bestes geben kann“.

Man möchte ein gesellschaftliches Signal setzen

Um ihre beste Leistung abrufen zu können, müssen die Spielerinnen sich bei dem Turnier aber auch wohl und sicher fühlen. Dazu beitragen soll ein neues Trikot, das der Sporthersteller „Mizuno“ kürzlich vorgestellt hat. Das besteht aus einem speziellen Stoff, der verhindern soll, dass Nackt- und Unterwäschefotos mit Infrarotkameras gemacht werden.

Damit wolle man ein gesellschaftliches Signal setzen, sagt Kazuya Tajima aus dem Entwicklerteam gegenüber der französischen Zeitung „Le Monde“. Man wolle zeigen, „dass Voyeurismus inakzeptabel ist“.

Das Gewebe des Trikots enthält laut Hersteller einen Infrarot-Blocker. „In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Infrarotkameras eingesetzt“, heißt es in einer Mitteilung. „Dadurch wurden die Athletinnen Opfer von Fotos, die sie in Unterwäsche und ihre Körper unter der Sportkleidung zeigten.“

Solche Erfahrungen machte auch die ehemalige Badminton-Spielerin Reiko Shiota, die bereits vor einigen Jahren gegenüber „The Japan News“ berichtete: „Ich habe immer so getan, als würde ich das Geräusch der Auslöser nicht bemerken, wenn die Kameras auf meine Brust oder meinen Hintern gerichtet waren, oder die Bilder von mir, die überall im Internet zu sehen sind.“

Das wirkte sich auch auf ihre sportliche Leistung aus. Shiota fiel es zunehmend schwer, sich während der Spiele zu konzentrieren. Immer größer wurde ihre Angst vor den Kameras.

Kleidung soll in mehreren Sportarten zum Einsatz kommen

Ähnliche Erfahrungen machte die Turnerin Airi Hatakeyama, die mehrmals an den Olympischen Spielen teilnahm. Bereits zu Schulzeiten seien Fotos von ihr verbreitet worden, die sie beim Aufwärmen mit gespreizten Beinen zeigten, sagte sie „The Japan News“. „Es war schockierend zu erkennen, dass einige Leute mich sexualisieren.“

In der Vergangenheit versuchte man das Problem unerlaubter Fotos zu lösen, indem man Materialien wählte, die sichtbares Licht blockierten. Dabei sei jedoch das Problem der Infrarotfotografie nicht ausreichend berücksichtigt worden, schreibt „Mizuno“. „In das neue Gewebe wurden spezielle Materialien eingearbeitet, die Licht im Infrarotbereich besonders gut absorbieren.“

Auch in anderen Sportarten sollen die Oberteile zum Einsatz kommen, etwa in der Leichtathletik oder im Tischtennis. Mei Kodama, die 2021 in Tokio am 4x100-Meter-Lauf teilnahm, testete das Trikot bereits und fand es „bequemer, als ich dachte“.