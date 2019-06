Man muss ja gar nicht lange herumreden. Natürlich ist das ein Offenbarungseid, wenn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ankündigt, am heutigen Mittwoch beim Kongress des Weltverbands Fifa in Paris erneut Gianni Infantino zum Präsidenten zu wählen.

In den vergangenen Monaten sind die Verantwortlichen des DFB immer wieder auf Distanz zu Infantino gegangen, von seinen großspurigen Vorhaben einer aufgeblähten Klub-WM oder einer globalen Nations League hielten sie wenig, sogar offene Kritik war aus der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main zu hören. Die Konsequenz daraus: Nichts. Alles bleibt wie gehabt, der DFB hat nicht den Mut, sich gegen Infantino zu wenden.

Natürlich wäre eine Verweigerung der Stimme auch nur Symbolpolitik gewesen. Dass Infantino eine weitere Amtszeit als Fifa-Präsident antreten wird, ist bereits klar. Mit seiner Günstlingspolitik hat er sich mehr als genügend Stimmen gesichert, besonders unter den Verbänden kleinerer Nationen. Es wird nicht einmal einen Gegenkandidaten geben, weil die Lage so aussichtslos erscheint.

Trotzdem hätte der DFB ein Zeichen setzen können und sich öffentlich gegen Infantino positionieren können. Doch das mag er natürlich nicht. Man trete nicht an, um den DFB „noch weiter ins Abseits zu stellen, als er ohnehin schon ist“. Man wolle, „dass die deutsche Stimme gehört wird“, damit man „auch kritische Standpunkte“ vertreten könne, so äußerten sich die Präsidiumsmitglieder. Das sind große Worte, die von liberalen Werten wie freiem Meinungsaustausch, Diskussionsbereitschaft und offenem Diskurs künden sollen. Stellt sich nur die Frage, was es derzeit überhaupt mit Infantino zu diskutieren gibt.

Der alte und neue Fifa-Präsident wird sich über die Stimme aus Deutschland freuen, sie legitimiert seinen Kurs. Da kann der DFB auf Distanz gehen, wie er möchte – am Ende bleibt so nicht viel mehr als Heuchelei.