Wanderführerin Laura Schütt „Viele machen im Winter Fehler“

Frau Schütt, was macht das Wandern in Winter so besonders?

Ich genieße es wahnsinnig, wenn der Schnee liegt und man ein kleines Winter-Wunderland um sich herum hat. Der Schnee sorgt dafür, dass der Schall ganz anders verteilt wird und die ganze Landschaft einfach friedlich wirkt. Ich habe schon oft mit Gruppen erlebt, dass alle Teilnehmenden dann besonders die Magie des Momentes genießen und in der Weite der Landschaft versinken.