Berlin hat viele Attraktionen. Selbst im Sport spielt der Fußball nicht immer die Hauptrolle. Es gibt die Eisbären, die Volleys und die Basketballer von Alba. Viele Leute aus meiner Generation verfolgen außerdem im Internet den internationalen Sport. Sie sind Fans vom FC Barcelona, den Dallas Mavericks oder den New England Patriots. In der globalen Sportwelt spielen die Berliner Vereine nicht in der ersten Liga und in Deutschland kämpfen Hertha und Union um Aufmerksamkeit.

Eigentlich ist in meiner Familie niemand Hertha-Fan gewesen. Meine Eltern kommen nicht aus Berlin. Als ich klein war, spielte Union keine Rolle und ich begann bei Hertha mitzufiebern – obwohl der Verein damals öfter auf- und abstieg. Hertha BSC war in den vergangenen Jahren oft in der Tabellenmitte zu finden und konnte seit 2016/17 nicht mehr um eine Teilnahme am europäischen Wettbewerb mitspielen. Auch zur Zeit ist es nur Platz 13 und wie letztes Jahr schaut man eher nach unten als nach oben. Nachdem sich Union nach dem Aufstieg vor zwei Jahren schnell in der Bundesliga etabliert hat und jetzt um die europäischen Plätze mitkämpft, ist es für Hertha schwierig, die Dominanz in der Hauptstadt zu verteidigen. Deshalb ist das Derby für uns Hertha-Fans besonders wichtig.

Viele Leute schauen heute nur auf den sportlichen Erfolg der Vereine. Aber es kommt auch auf die Verbindung zwischen Fans und Mannschaft an. Hier hat Hertha in den vergangenen Jahren einiges getan. So war ich beispielsweise im Rahmen der Aktion „Kids for free“ mehrfach mit meiner Mannschaft und meiner Familie im Olympiastadion. Eine gute Aktion des Vereins, die sicher viele Anhänger geschaffen hat. Ich würde mich freuen,

wenn die Vision eines Berliner Big-City-Clubs Wirklichkeit werden würde.

Schließlich haben andere europäische Hauptstädte wie London und Madrid auch international erfolgreiche Vereine. Hier kann Berlin sicher noch aufholen. Dieses Derby ist eine große Chance für Hertha und den neuen Trainer Tayfun Korkut. Union ist vielleicht momentan besser in der Bundesliga, aber Hertha träumt seit Jahren vom DFB-Pokalfinale im Olympiastadion. Nach dem frühen Ausscheiden des FC Bayern und dem Ausscheiden des BVBs ist der Pokal offen wie schon lange nicht mehr. Ein Sieg gegen Union würde der Mannschaft sicher für die nächsten Pokalrunden Aufwind bringen.

Auf dem Papier ist Union vielleicht der Favorit, aber Hertha hat die Chance zu zeigen, wer im eigenen Stadion weiterkommt. Und so ein Sieg wäre ein kleiner Schritt auf dem Weg zu Herthas Vision vom Hauptstadtverein, der eines Tages vielleicht auch in Europa eine größere Rolle spielt. Ein dramatisches Derby würde außerdem dazu führen, dass der Fußball und die Rivalität zwischen Hertha und Union sich weiter bei uns in Berlin verwurzelt.

- Ivo Tribukait ist 15 Jahre alt und absolviert zur Zeit ein Schülerpraktikum in der Sportredaktion des Tagesspiegels