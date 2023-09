Wasserball-Schwestern aus Neuseeland „Ein bisschen kompetitiv sind wir schon“

Jessica und Gabrielle Milicich, die vergangenen Wochen war es in Berlin ziemlich heiß. Gehen Sie manchmal auch draußen schwimmen, zum Beispiel in den Berliner Seen?

Jessica Milicich: Zuletzt haben wir meist mit dem Team draußen im Olympiastadion trainiert, das war echt toll. Jetzt sind wir aber in die Halle in Schöneberg zurückgekehrt. An Seen waren wir bislang nicht. Letzte Saison wurde uns gesagt, dass es in Berlin viele schöne Bootsfahrten gibt, aber so richtig Zeit hatten wir noch nicht, um die auszuprobieren. Das Training und die Saison sind stressig und nehmen den Großteil der Zeit ein.