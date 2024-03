Es ist nur eine kleine Meldung, 16 Zeilen lang. Aber sie zeigt den Stellenwert der Sportart in Berlin zu dieser Zeit. Ende November 1982 schreibt der Tagesspiegel in einer Überschrift: „Europacup-Finalrückspiel im Wasserball ausverkauft.“ Bereits etwa anderthalb Wochen vor der Partie der Wasserfreunde Spandau 04 gegen den sowjetischen Meister Dynamo Alma-Ata (heute Almaty in Kasachstan) sind alle 750 Tribünentickets für die Schwimmhalle Schöneberg weg.