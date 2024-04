Wasserfreunde würden Finalturnier gern ausrichten Spandau 04 zieht ins Final Four des Euro Cups ein

Pietro Figlioli versuchte es noch einmal für Rari Nantes Savona. Aber wie so oft am Samstagabend wurde der Ball geblockt, schaffte es daher gerade so bis zu Laszlo Baksa. Der Towart der Wasserfreunde Spandau 04 nahm ihn auf und schrie kurz seine Freude heraus. Spätestens jetzt – 80 Sekunden vor Spielende und bei einer 12:9-Führung – war klar, dass den Berlinern außergewöhnliches gelingen würde.