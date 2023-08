Wechsel zu Pogacar-Team Radprofi Nils Politt schließt sich UAE an

Der deutsche Radprofi Nils Politt verlässt nach drei Jahren den Rennstall Bora-hansgrohe und wechselt zum neuen Jahr zum UAE-Team des Tour-de-France-Zweiten Tadej Pogacar. Dies teilte der Rennstall am Donnerstag mit. „Ich denke, das ist eines der größten Teams weltweit. Es ist deshalb ein weiterer Schritt in meiner Karriere. Ich hoffe, wir können viele Erfolge gemeinsam feiern“, sagte der 29 Jahre alte Politt in der Mitteilung. Er unterschrieb bei dem Team einen Dreijahresvertrag bis Ende 2026.

Politt als Unterstützung für Pogacar eingeplant

Politt, der am Sonntag bei der WM in Glasgow das deutsche Team im Straßenrennen anführt, ist bei den Klassikern als Co-Kapitän eingeplant und soll Pogacar unterstützen. „Das ist für mich durchaus eine Ehre, zumal du ja auch nie weißt, was in so einem Rennen passiert, und ob nicht auch ich dann mal grünes Licht erhalten werde. Außerdem wird Pogacar auch nicht jeden Klassiker im Frühjahr fahren. Startet er mal nicht, wäre ich gesetzt“, sagte Politt dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Bei den Vertragsverhandlungen hat er sich außerdem zusichern lassen, dass er beim Klassiker Paris-Roubaix die Nummer eins ist. „Da starte ich als Kapitän, das ist mir sehr wichtig. Und dem wurde auch entsprochen.“

Ob Politt auch Teil von Pogacars Tour-Team wird, werde im Dezember im Trainingslager besprochen. Der Kölner nahm zuletzt siebenmal nacheinander bei der Tour teil. „Da wäre es für mich völlig in Ordnung, auch mal beim Giro d'Italia zu starten oder bei der Spanien-Rundfahrt.“

Der Kölner Klassiker-Spezialist gilt als vielseitig einsetzbar und feierte seinen größten Erfolg bei der Tour de France 2021, als er eine Etappe gewann. Im selben Jahr sicherte sich Politt zudem den Gesamtsieg bei der Deutschland-Tour. Eine Einigung zwischen Politt und dem UAE-Team hatte sich bereits während der diesjährigen Tour abgezeichnet. Teamchef Mauro Gianetti sagte: „Er hat sich als sehr starker Fahrer bewiesen und soll sowohl unser Team bei Klassiker-Rennen als auch bei Rundfahrten verstärken.“ (dpa)